मुजफ्फरनगर में कंबोडिया से संचालित साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन और चार सिमकार्ड बरामद किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:12 PM IST
मुजफ्फरनगर: साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कंबोडिया से संचालित अंतरजनपदीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन और चार सिमकार्ड बरामद किए हैं. जांच में 3648 यूनिक सिमकार्ड के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के अनुसार, इस गिरोह ने 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. साइबर अपराधियों ने पीड़ित को फोन कर बताया कि उसका मोबाइल सिम आतंकियों के पास कश्मीर में मिला है और उसके एचडीएफसी बैंक खाते से 70 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है. आरोपियों ने खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताकर व्हाट्सएप पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट और सरकारी नोटिस भेजे. गिरफ्तारी और आजीवन कारावास का भय दिखाकर पीड़ित से कुल 20 लाख 94 हजार 900 रुपये की ठगी कर ली.
शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाना मुजफ्फरनगर ने तकनीकी जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि ठगी में इस्तेमाल अधिकांश सिमकार्ड अमरोहा से जारी हुए थे, जबकि संबंधित व्हाट्सएप अकाउंट कंबोडिया से संचालित हो रहे थे. जांच में वीआई कंपनी के 2550, एयरटेल के 1035 और जियो के 63 सिमकार्ड का पता चला.
इसके अलावा, गिरोह के सदस्य गरीब और भोले-भाले लोगों को राशन, बीमा, सरकारी योजनाओं तथा एनजीओ के माध्यम से सहायता दिलाने का झांसा देकर उनकी केवाईसी कराते और उनकी पहचान पर सिम जारी करा लेते थे. इसके बाद इन सिमकार्ड को आगे बेचकर उनके ओटीपी साइबर अपराधियों तक पहुंचाते थे. व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ओटीपी की खरीद-फरोख्त होती थी. एक व्हाट्सएप ओटीपी के लिए 150 से 300 रुपये तक वसूले जाते थे.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकुश सैनी निवासी मुकिमपुरा, अक्षय कुमार अग्रवाल निवासी जयओम नगर तथा अब्दुल मलिक निवासी नियारियान अमरोहा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग, निवेश ठगी और हनीट्रैप जैसे अपराधों को भी अंजाम दिया जा रहा था.
जांच में ई-कॉमर्स कंपनियों को निशाना बनाकर ऑर्डर कैंसिल और रिफंड के नाम पर ठगी करने का नया तरीका भी सामने आया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी शॉपिंग साइटों के साथ-साथ ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं को भी निशाना बना रहे थे.
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी अपराध सुभाषचंद और साइबर क्राइम थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में की गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा संख्या 38/2026 के तहत बीएनएस और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है.
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