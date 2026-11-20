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मुजफ्फरनगर में कंबोडिया से संचालित साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़

कंबोडिया से संचालित साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़ ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कंबोडिया से संचालित अंतरजनपदीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन और चार सिमकार्ड बरामद किए हैं. जांच में 3648 यूनिक सिमकार्ड के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के अनुसार, इस गिरोह ने 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. साइबर अपराधियों ने पीड़ित को फोन कर बताया कि उसका मोबाइल सिम आतंकियों के पास कश्मीर में मिला है और उसके एचडीएफसी बैंक खाते से 70 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है. आरोपियों ने खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताकर व्हाट्सएप पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट और सरकारी नोटिस भेजे. गिरफ्तारी और आजीवन कारावास का भय दिखाकर पीड़ित से कुल 20 लाख 94 हजार 900 रुपये की ठगी कर ली.