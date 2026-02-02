अनजान पार्सल और फोन कॉल बन रहा साइबर ठगी का कारण, बलौदा बाजार पुलिस ने की खास अपील
एसपी भावना गुप्ता ने कहा, साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत की जानी चाहिए.
बलौदा बाजार: तेजी से बढ़ते ऑनलाइन लेनदेन और ई-कॉमर्स के दौर में साइबर ठग अब नए-नए तरीकों से आम लोगों को निशाना बना रहे हैं. हाल के दिनों में “अनजान पार्सल” के नाम पर आने वाले फोन कॉल के जरिए साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. बलौदा बाजार पुलिस ने आम नागरिकों के लिए सतर्कता अपील जारी की है, पुलिस ने कहा है कि ऐसे कॉल से बचने के लिए जरूरी सावधानियां जरुर बरतें.
साइबर ठगी से सावधान
पुलिस के अनुसार, ठग खुद को किसी कुरियर कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म या डिलीवरी एजेंट बताकर लोगों को फोन करते हैं. कॉल पर बताया जाता है कि आपके नाम से एक पार्सल आया है, जिसे तुरंत रिसीव करना जरूरी है. कई बार पार्सल में अवैध सामान होने की बात कहकर डराया भी जाता है. इसी डर और जल्दबाजी का फायदा उठाकर ठग लोगों से पैसे या ओटीपी हासिल कर लेते हैं.
डर और भ्रम बनता है ठगी का हथियार
साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी चाल यही होती है, कि वे कॉल पर सामने वाले को डर और भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं. अनजान पार्सल के नाम पर आने वाली कॉल में अक्सर कहा जाता है, कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो पार्सल वापस चला जाएगा, भारी जुर्माना लगेगा या कानूनी कार्रवाई हो सकती है. कुछ मामलों में ठग खुद को पुलिस, कस्टम अधिकारी या किसी जांच एजेंसी से जुड़ा बताकर बात करते हैं. पुलिस ने बताया कि वे कहते हैं कि पार्सल में संदिग्ध या गैरकानूनी सामग्री पाई गई है. मामले को सुलझाने के लिए तत्काल सहयोग जरूरी है. इसी दौरान वे बैंक डिटेल, ओटीपी या ऑनलाइन भुगतान की मांग करते हैं.
बिना ऑर्डर के पार्सल, साफ संकेत खतरे का होता है: पुलिस
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऑर्डर ही नहीं किया है, तो उसके नाम से पार्सल आने का सवाल ही नहीं उठता. ऐसे में इस तरह की कॉल पर भरोसा करना अपने आप को जोखिम में डालना है. पुलिस का कहना है कि असली कुरियर या ई-कॉमर्स कंपनियां कभी भी फोन पर ओटीपी, पिन, बैंक डिटेल या पैसे नहीं मांगती. यदि कोई कॉलर इस तरह की जानकारी मांगता है, तो वह लगभग निश्चित रूप से साइबर ठग होता है.
कई लोग बन चुके हैं शिकार
पुलिस के मुताबिक हाल के महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों ने अनजान पार्सल की कॉल पर भरोसा कर लिया और बाद में उनके खातों से हजारों से लेकर लाखों तक निकाल लिए गए. कई पीड़ितों ने बताया कि कॉल करने वाले की भाषा बेहद आत्मविश्वास से भरी होती है, जिससे उन्हें शुरुआत में शक नहीं होता. ठग अक्सर व्यक्ति की बुनियादी जानकारी पहले से जानते हैं, या जानने का दिखावा करते हैं, जिससे कॉल विश्वसनीय लगती है. यही वजह है कि पढ़े-लिखे और जागरूक लोग भी कई बार इस जाल में फंस जाते हैं.
पुलिस की अपील
बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉल पर तुरंत सतर्क हो जाएं. यदि कॉल पर डराया जाए, पैसे या ओटीपी मांगे जाएं, तो बिना देर किए कॉल काट दें. किसी भी परिस्थिति में अपनी निजी जानकारी साझा न करें. पुलिस ने यह भी कहा है कि साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता है. जितनी ज्यादा जानकारी होगी, उतना ही ठगों के मंसूबे नाकाम होंगे.
साइबर ठगी की रिपोर्ट कहां करें
पुलिस ने बताया कि यदि किसी को इस तरह की संदिग्ध कॉल आती है या साइबर ठगी का शिकार होते हैं, तो तुरंत रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है. पुलिस ने बताया है कि साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की जा सकती है. समय पर शिकायत दर्ज कराने से कई बार पैसे की रिकवरी की संभावना भी बढ़ जाती है. इसके अलावा नजदीकी पुलिस थाने में भी लिखित शिकायत दी जा सकती है.
सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव
अनजान पार्सल के नाम पर होने वाली साइबर ठगी यह साबित करती है कि अपराधी समय के साथ अपने तरीके बदल रहे हैं. लेकिन थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से ऐसे अपराधियों से बचा जा सकता है. पुलिस की यह अपील सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है. यदि हर व्यक्ति सतर्क रहे और संदिग्ध कॉल को नजरअंदाज करे, तो साइबर ठगों का यह जाल खुद-ब-खुद कमजोर पड़ जाएगा.
