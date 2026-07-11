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उन्नाव में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से साइबर अपराध में इस्तेमाल नौ स्मार्टफोन, संदिग्ध बैंक खातों में जमा करीब एक लाख रुपये फ्रीज किए हैं.

साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश
साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 6:20 PM IST

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उन्नाव: देशभर में ऑनलाइन ठगी करने वाले एक संगठित साइबर नेटवर्क का उन्नाव पुलिस ने पर्दाफाश किया है. सर्विलांस टीम, साइबर थाना और कोतवाली सदर पुलिस की संयुक्त ने कार्रवाई कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जा रहे नौ स्मार्टफोन, संदिग्ध बैंक खातों में जमा करीब एक लाख रुपये फ्रीज किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के मुताबिक, यह कार्रवाई राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर देश के विभिन्न राज्यों से दर्ज ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर की गई. जांच में सामने आया कि साइबर ठगी से कमाई गई रकम को सीधे आरोपियों के बैंक खातों में भेजा जाता था, इसके बाद यह लोग चेक, एटीएम और यूपीआई जैसे माध्यमों से रकम निकालकर साइबर ठगों तक पहुंचाते थे और बदले में मोटा कमीशन लेते थे.

मामले में साइबर थाना उन्नाव के उपनिरीक्षक सुभाषचंद्र की तहरीर पर कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज किया गया है. बैंक स्टेटमेंट, एटीएम की सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इन छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.


पूछताछ में पता चला कि आरोपी "म्यूल अकाउंट" के जरिए साइबर ठगी की रकम को सफेद करने का काम करते थे. गिरोह संगठित तरीके से फर्जी खातों का इस्तेमाल कर लाखों रुपये का लेन-देन करता था. पुलिस अब इन खातों के जरिए हुए पूरे ट्रांजैक्शन की पड़ताल कर रही है.

शुरुआती जांच में करीब एक लाख रुपये फ्रीज किए गए हैं, जबकि कई अन्य संदिग्ध खातों को भी चिंहित किया गया है. आने वाले दिनों में और खातों को फ्रीज किए जाने तथा गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है.

गिरफ्तार आरोपियों में आकाशदीप सोनी, संदर्भ कुमार, फैजान अशरफ, नीरज कुशवाहा, सोम तिवारी और अभिज्ञान चौधरी उर्फ आर्यन शामिल हैं. सभी के कब्जे से नौ स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि वे किन-किन साइबर अपराधों में इस्तेमाल हुए हैं.


पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह का कहना है कि यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता है. जांच अभी जारी है और गिरोह के पूरे नेटवर्क, बैंक खातों तथा अन्य सहयोगियों की भूमिका खंगाली जा रही है. संभावना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 15 लाख की साइबर ठगी का खुलासा; रामपुर में दो आरोपी गिरफ्तार, नौकरी का लालच देकर करते थे ठगी

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