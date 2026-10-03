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पॉलिटिकल पार्टी फंड के बैंक खाते में साइबर ठगी की रकम डालकर निकाली, एक आरोपी गिरफ्तार

पार्टी फंड के खाते में रकम किस खाते से डाली गई और रकम किस खाते में भेजी गई, इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है.

सिविल लाइन थाना, अजमेर
सिविल लाइन थाना, अजमेर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
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अजमेर : राजनीतिक पार्टी के फंड में साइबर ठगी की रकम डालने और निकालने का मामला सामने आया है. सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पार्टी को डोनेशन के नाम पर 16 लाख 16 हजार 500 रुपए आरोपी ने बैंक खाते में डाले थे. साइबर ठगी की रकम बैंक खाते में आने के कारण बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है. साथ ही पुलिस ने प्रकरण में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान के चलते गेगल थाना क्षेत्र के लाडपुरा गांव निवासी दीपेंद्र सिंह रावत उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी से पूछताछ जारी है. पार्टी फंड के बैंक खाते में रकम किस खाते से डाली गई और रकम निकालकर किस खाते में भेजी गई, इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अन्य आरोपी भी हो सकते हैं. फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान जारी है.

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सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत ने बताया कि लाडपुरा गांव निवासी शिकायतकर्ता मुकेश रावत ने शिकायत में पुलिस को बताया कि उसके पास अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी के नाम से बैंक खाता है. चुनाव फंड आने पर पार्टी के प्रचार प्रसार और पार्टी के कार्यक्रमों के लिए यह पैसा काम आता है. शिकायतकर्ता मुकेश रावत का आरोप है कि लाडपुरा गांव के ही निवासी दीपेंद्र सिंह रावत उर्फ दीपू उसे बहला फुसलाकर रकम जमा करवाने के लिए बैंक ले गया.

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आरोपी ने बैंक खाते में पार्टी डोनेशन के नाम पर 16 लाख 16 हजार 500 रुपए जमा करवाए. पैसा जमा होने जाने के तुरंत बाद आरोपी दीपेंद्र सिंह ने रकम निकाल ली. बैंक खाते से रकम निकाले जाने के बाद बैंक खाता ही फ्रिज हो गया. मुकेश रावत ने शिकायत में पुलिस को बताया कि जब उसने बैंक में जाकर पड़ताल की तो सामने आया कि बैंक खाते में डाली गई रकम साइबर ठगी की थी यानी उसकी पार्टी का बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी में किया गया था. शिकायतकर्ता की शिकायत पर ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें अनुसंधान जारी है.

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