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साइबर ठगी मास्टरमाइंड नीलू यादव गिरफ्तार, कबीरधाम पुलिस ने MP से दबोचा

साइबर ठगी के मास्टरमाइंड नीलू यादव को कबीरधाम पुलिस ने टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया है.

CYBER ​​FRAUD KABIRDHAM
साइबर ठगी कवर्धा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2026 at 12:11 PM IST

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कवर्धा: कबीरधाम पुलिस को साइबर ठगी के मामलों में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पिछले तीन माह से पुलिस को चकमा दे रहे साइबर ठगी के आरोपी नीलू यादव को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ कबीरधाम जिले के अलावा मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

टीचर से साइबर फ्रॉड

4 मई 2026 को एक शिक्षक ने साइबर पुलिस थाना कबीरधाम में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन कर दबाव बनाते हुए रुपये की मांग की गई. यूपीआई के जरिए राशि ट्रांसफर कराई गई. शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. 8 मई को इसी तरह की ठगी के एक अन्य मामले में भी केस दर्ज किया गया.

कवर्धा पुलिस ने साइबर ठगी के मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस ने मोबाइल नंबरों की तकनीकी जानकारी, बैंकिंग लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की. आरोपी की लोकेशन मध्यप्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़ और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामने आई. पुलिस ने बताया कि आरोपी अलग-अलग मोबाइल नंबरों और बैंकिंग माध्यमों का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाता था. ठगी की रकम विभिन्न चॉइस सेंटरों के माध्यम से ट्रांसफर करवाता था.

एसपी जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई. साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर राठौर के नेतृत्व में टीम ने मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार पतासाजी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया.

जांच में आरोपी के खिलाफ निवाड़ी जिले में केस दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है. पुलिस उसके अन्य आपराधिक मामलों की भी जानकारी जुटा रही है. साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित की ठगी गई रकम को समय रहते होल्ड कराया गया है. आवश्यक प्रक्रिया के बाद राशि पीड़ित को वापस कराई जाएगी.

साइबर क्राइम थाना कबीरधाम में मई के महीने में एक टीचर ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसे डरा धमकाकर करीब 38 हजार रुपए की ठगी की गई है. कॉल करने वाले शख्स का लोकेशन जब ट्रेस किया गया तो उसका लोकेशन निवाड़ी मध्यप्रदेश में पाया गया. यह एरिया साइबर ठगों के लिए कुख्यात है. बहुत सारे साइबर ठगी के मामले उस जगह से किए गए हैं. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को लोकेशन ट्रेस किया गया. फिर टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी पहले भी ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है. पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकार्ड की भी जांच कर रही है-अखिलेश कौशिक , डीएसपी, कवर्धा

कबीरधाम पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करें. पुलिस थाना या साइबर पुलिस को सूचना दें, ताकि ठगी की रकम को समय रहते सुरक्षित कराया जा सके.

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