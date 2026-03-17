गैस बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी, डिजिटल सुविधा बनी खतरे की घंटी, सावधान रहें कहीं आप भी ना हो जाएं शिकार!
गैस बुकिंग के नाम पर भी लोगों को ऑनलाइन ठगने का प्रयास किया जा रहा है. उत्तराखंड में इस तरह के मामले सामने आए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 17, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 3:49 PM IST
देहरादून: मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच घरों में रसोई गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. लोग गैस सिलिंडर लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि लोगों को घबराने की जरुरत नहीं है, क्योंकि घेरलू गैस सिलिंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस पैनिक सिचुएशन के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं और लोगों की इसी परेशानी का फायदा उठाकर उनसे ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. उत्तराखंड में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं.
उत्तराखंड में इन दिनों गैस बुकिंग के नाम पर लोगों को निशाना बनाकर ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. फर्जी कस्टमर केयर नंबर, नकली वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए साइबर ठग आम उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं. एक बार भरोसा बनने के बाद ये अपराधी बैंक डिटेल्स और OTP हासिल कर खाते से रकम साफ कर देते हैं. अब यदि आपको गैस बुकिंग करते ही सिलिंडर डिलीवरी का कॉल आए तो सावधान हो जाएं. क्योंकि कॉल करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ठग ही है.
ठगी का पूरा खेल जानिए: दरअसल, इस दिनों लोग गैस एजेंसियों को बाहर लाइन में लगे हैं. तभी वहां कोई न कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा, जो गैस सिलिंडर दिलाने का दावा करेगा. यदि आप उसकी बातों में आ गए, तो वो आपको सिलिंडर बुक कराने या फिर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नंबर पर कॉल करने का सुझाव देगा. कई लोग परेशान होकर ठग की बातों में आ जाते है और उन नंबरों पर कॉल कर रहते है. बस यहीं से ठगों का पूरा खेल शुरू हो जाता है.
गैस एजेंसी या कंपनी का कर्मचारी बनकर करते हैं बात: इसके बाद जब आप ठग के बताए नंबर पर गैस सिलिंडर बुक कराने या फिर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल करते तो उस साइड से बात करने वाला व्यक्ति खुद को गैस एजेंसी या फिर कंपनी की कर्मचारी ही बताता है. इसके बाद बुकिंग कन्फर्मेशन, सब्सिडी अपडेट या KYC वेरिफिकेशन का हवाला देकर पीड़ित से निजी जानकारी मांगता है. कई बार एक लिंक भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करते ही मोबाइल का एक्सेस साइबर ठगों के हाथ में चला जाता है. आखिर में साइबर ठग आसानी से आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते है. उत्तराखंड में भी कुछ लोगों के साथ इस तरह की प्रयास हो चुके हैं.
स्क्रीन शेयरिंग और QR कोड बना नया हथियार: इस नए साइबर जाल में स्क्रीन शेयरिंग एप्स और QR कोड का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है. ठग उपभोक्ता को समझाते हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए एप डाउनलोड करना जरूरी है. जैसे ही यूजर एप इंस्टॉल कर स्क्रीन शेयर करता है, ठग उसके बैंकिंग एप तक पहुंच बना लेते हैं. वहीं QR कोड स्कैन करने के नाम पर पैसे प्राप्त करने का झांसा दिया जाता है, जबकि असल में रकम खाते से कट जाती है. देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे शहरों में इस तरह की ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कोई भी व्यक्ति साइबर ठगों के जाल में न फंसे, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है.
ऐसे मामलों को देखते हुए हमने लोगों को अवेयर करने के लिए कई तरह के माध्यम अपनाए हैं. जैसे वाट्सअप ग्रुप बनाये गए हैं, जहां जागरूकता से जुड़े वीडियो भेजे जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी जानकारी लगातार शेयर की जा रही है. ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें.
-अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ-
उत्तराखंड पुलिस की साइबर सेल का कहना है कि अपराधी अब रोजमर्रा की जरूरतों को निशाना बना रहे हैं, ताकि लोगों का भरोसा आसानी से जीता जा सके.
बाजार में सक्रिय अन्य साइबर फ्रॉड: गैस बुकिंग के अलावा भी ठग कई तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं. इनमें KYC अपडेट के नाम पर बैंक डिटेल्स लेना, नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठना, ऑनलाइन खरीद-बिक्री प्लेटफॉर्म पर फर्जी सौदे करना, लॉटरी और इनाम का लालच देना और वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल करना शामिल है, ये सभी तरीके तेजी से फैल रहे हैं और हर वर्ग के लोग इनके शिकार बन रहे हैं.
सुरक्षा के लिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. गैस बुकिंग के लिए हमेशा आधिकारिक एप या सत्यापित नंबर का ही उपयोग करें. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और मोबाइल में बिना जांचे कोई एप डाउनलोड न करें. OTP, UPI PIN या बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है.
-अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ-
गैस बुकिंग के नाम पर हो रही ठगी में अपराधी बेहद चालाकी से लोगों का भरोसा जीतते हैं. वे खुद को अधिकृत एजेंसी का कर्मचारी बताकर उपभोक्ता को भ्रमित करते हैं. लोगों को चाहिए कि वे केवल आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें और किसी भी सूरत में OTP या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें. अगर किसी के साथ ठगी होती है, तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
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