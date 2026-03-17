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गैस बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी, डिजिटल सुविधा बनी खतरे की घंटी, सावधान रहें कहीं आप भी ना हो जाएं शिकार!

देहरादून: मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच घरों में रसोई गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. लोग गैस सिलिंडर लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि लोगों को घबराने की जरुरत नहीं है, क्योंकि घेरलू गैस सिलिंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस पैनिक सिचुएशन के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं और लोगों की इसी परेशानी का फायदा उठाकर उनसे ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. उत्तराखंड में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं.

उत्तराखंड में इन दिनों गैस बुकिंग के नाम पर लोगों को निशाना बनाकर ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. फर्जी कस्टमर केयर नंबर, नकली वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए साइबर ठग आम उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं. एक बार भरोसा बनने के बाद ये अपराधी बैंक डिटेल्स और OTP हासिल कर खाते से रकम साफ कर देते हैं. अब यदि आपको गैस बुकिंग करते ही सिलिंडर डिलीवरी का कॉल आए तो सावधान हो जाएं. क्योंकि कॉल करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ठग ही है.

ठगी का पूरा खेल जानिए: दरअसल, इस दिनों लोग गैस एजेंसियों को बाहर लाइन में लगे हैं. तभी वहां कोई न कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा, जो गैस सिलिंडर दिलाने का दावा करेगा. यदि आप उसकी बातों में आ गए, तो वो आपको सिलिंडर बुक कराने या फिर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नंबर पर कॉल करने का सुझाव देगा. कई लोग परेशान होकर ठग की बातों में आ जाते है और उन नंबरों पर कॉल कर रहते है. बस यहीं से ठगों का पूरा खेल शुरू हो जाता है.

गैस एजेंसी या कंपनी का कर्मचारी बनकर करते हैं बात: इसके बाद जब आप ठग के बताए नंबर पर गैस सिलिंडर बुक कराने या फिर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल करते तो उस साइड से बात करने वाला व्यक्ति खुद को गैस एजेंसी या फिर कंपनी की कर्मचारी ही बताता है. इसके बाद बुकिंग कन्फर्मेशन, सब्सिडी अपडेट या KYC वेरिफिकेशन का हवाला देकर पीड़ित से निजी जानकारी मांगता है. कई बार एक लिंक भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करते ही मोबाइल का एक्सेस साइबर ठगों के हाथ में चला जाता है. आखिर में साइबर ठग आसानी से आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते है. उत्तराखंड में भी कुछ लोगों के साथ इस तरह की प्रयास हो चुके हैं.

स्क्रीन शेयरिंग और QR कोड बना नया हथियार: इस नए साइबर जाल में स्क्रीन शेयरिंग एप्स और QR कोड का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है. ठग उपभोक्ता को समझाते हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए एप डाउनलोड करना जरूरी है. जैसे ही यूजर एप इंस्टॉल कर स्क्रीन शेयर करता है, ठग उसके बैंकिंग एप तक पहुंच बना लेते हैं. वहीं QR कोड स्कैन करने के नाम पर पैसे प्राप्त करने का झांसा दिया जाता है, जबकि असल में रकम खाते से कट जाती है. देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे शहरों में इस तरह की ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कोई भी व्यक्ति साइबर ठगों के जाल में न फंसे, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है.