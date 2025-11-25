ETV Bharat / state

सावधान! SIR के बहाने साइबर ठगी, BLO और निर्वाचन कर्मचारी बनकर मांग रहे OTP

डिजिटल सत्यापन की आवश्यकता नहींः मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के OTP, लिंक या डिजिटल सत्यापन की आवश्यकता नहीं है. इस प्रकार की अफवाहों और धोखाधड़ी से निपटने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जनजागरूकता अभियान चलाने और शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित एजेंसियों के माध्यम से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

ओटीपी की आवश्यकता नहींः मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ओटीपी मांगना साइबर ठगी और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है. यदि किसी मतदाता के पास कॉल, मैसेज या किसी भी माध्यम से OTP मांगा जाता है, तो ऐसी कॉल को तुरंत अस्वीकार करें, OTP साझा न करें और सतर्क रहें. उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित और संग्रह कर रहे हैं. मतदाताओं को इसे भरने में सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं. मतदाता चाहें तो स्वयं भी गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को सौंप सकते हैं.

लखनऊ/कानपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं को चेताते हुए कहा है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान कुछ अराजक तत्व बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या निर्वाचन विभाग के प्रतिनिधि बनकर लोगों से मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP की मांग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से फर्जी और संदिग्ध गतिविधि है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर से जुड़े किसी भी कार्य में बीएलओ द्वारा OTP मांगे जाने का प्रावधान नहीं है. वहीं, कानपुर के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर संबंधी फार्म भरकर बीएलओ के पास जमा कराने की लोगों से अपील की है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे एसआईआर के दौरान पूरी सतर्कता बरतें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल अपने अधिकृत बीएलओ से ही संपर्क करें. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना प्रपत्र भरना मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो आगे चलकर लोकतंत्र को और मजबूत आधार प्रदान करेगा.

गणना प्रपत्र समय से भरकर बीएलओ के पास जमा करेंः वहीं, कानपुर के डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को मतदाताओं से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके अपना एसआईआर संबंधी फार्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें. आखिरी दिन का इंतजार मत करें. चार दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है, जिसमें अब केवल नौ दिनों का समय बचा है. डीएम ने कहा कि सभी 10 विधानसभाओं में इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण लगभग पूर्ण हो चुका है. बीएलओ इनके डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से कर रहे हैं, जिससे मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित तैयार किया जा सके. डिजिटाइजेशन और सबमिशन की अंतिम तिथि चार दिसंबर है और अब करीब एक हफ्ते का समय बचा है. जबकि अभी कुल वितरित फॉर्मों में से एक तिहाई से अधिक फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं. लेकिन बड़ी संख्या में मतदाता अब भी अपने भरे हुए फॉर्म बीएलओ को जमा नहीं कर पाए हैं. उन्होंने कहा ड्राफ्ट रोल में नाम के प्रकाशन के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म का जमा होना जरूरी है.

फॉर्म भरना बेहद सरल, जानकारी देने से न घबराएं: डीएम ने यह भी कहा एसआईआर फॉर्म भरना सरल है. क्योंकि गणना प्रपत्र में नाम, पता और फोटो पहले से दर्ज हैं. मतदाताओं को केवल जरूरी विवरण, विशेषकर साल 2000 से 2003 के बीच की अपनी या परिवार की उपलब्ध जानकारी भरनी होती है. यदि किसी को फॉर्म भरने में कठिनाई हो तो वे हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ को सौंप दें. बीएलओ जरूरी विवरण दर्ज कराने में पूरी सहायता करेंगे और जरूरत पड़ने पर कार्यालय स्तर पर भी यह कार्य पूरा कराया जाएगा. डीएम ने कहा कि किसी भी समस्या की स्थिति में मतदाता अपने बीएलओ या संबंधित तहसील से संपर्क कर सकते हैं.

