हजारीबाग में साइबर ठगी का मामला, पीएम किसान योजना के नाम पर सवा लाख की ठगी

हजारीबाग में प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम पर साइबर अपराधियों ने एक युवक के खाते से सवा लाख रुपये उड़ा लिए.

एसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित युवक (Etv Bharat)
Published : October 15, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: साइबर अपराधी आज के समय में अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं. अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप साइबर अपराधियों के झांसे में फंस सकते हैं. अनवांटेड लिंक टच करना किसी खतरा से कम नहीं है. इसी कड़ी में हजारीबाग से पीएम किसान योजना का लालच दिखाकर साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है.

अनवांटेड लिंक पर क्लिक करने से बचें

सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए कई तरह की योजना चला रही है. अधिकतर योजनाओं का लाभ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने के साथ ही मिल जाता है. ऐसे में कई बार लोग अनवांटेड लिंक टच कर देते हैं और अपनी जानकारी भी साझा कर देते हैं, जो खतरे से खाली नहीं होती है. खासकर यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिख रही है. किसान, योजना का लाभ लेने के लिए लिंक में जानकारी साझा कर रहे हैं, जिसे साइबर ठगों ने तैयार किया है. सावधानी बरतना एक मात्र समाधान है.

साइबर ठगी के बाद एसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित (Etv Bharat)

अनवांटेड लिंक क्लिक करते ही खाते से निकले सवा लाख रुपये

दरअसल हजारीबाग के बरही के रहने वाले रईस यादव, साइबर अपराधियों के चंगुल में ऐसे फंसे कि उनका सवा लाख रुपया खाता से गायब हो गया. उन्होंने यही गलती की थी कि पीएम किसान योजना की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में खोल दिया. जैसे ही उन्होंने लिंक खोला उनका फोन हैक हो गया और खाते से लगभग सवा लाख रुपया, साइबर अपराधियों ने गायब कर दिया. खाते से पैसे निकलने के बाद पीड़ित साइबर थाना और एसपी दफ्तर के चक्कर लगा रहा है. पीड़ित ने बताया कि परिजनों ने खाते में रखने के लिए ये पैसे दिये थे ताकि जरूरत पड़ने पर जमा पैसे को काम आने पर निकालकर दिया जा सके.

अनवांटेड लिंक कभी भी टच न करें. आप साइबर अपराधियों के चंगुल में फसेंगे तो आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा ली जाएगी. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के समय में सावधानी बरतना जरूरी है. जो व्यक्ति थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेगा तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत थाने से संपर्क करें, विभाग मदद के लिए तैयार है: अंजनी अंजन, एसपी

