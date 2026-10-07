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शादी का कार्ड देखने के चक्कर में कहीं मोबाइल न हो जाए हैक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

भरतपुर: शादी का सीजन शुरू होते ही साइबर ठगों ने लोगों को निशाना बनाने का नया तरीका तलाश लिया है. अब व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर शादी के कार्ड, होटल वेन्यू, प्री-वेडिंग फोटो या वीडियो के नाम पर संदिग्ध एपीके फाइल और फिशिंग लिंक भेजकर मोबाइल में सेंध लगाने की कोशिश की जा सकती है. एक छोटी सी लापरवाही से मोबाइल में मौजूद निजी फोटो, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, पासवर्ड और बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साइबर अपराधियों के हाथ लग सकती है. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग आर4सी ने शादी के सीजन को देखते हुए आमजन के लिए विशेष साइबर एडवाइजरी जारी की है.

राजस्थान के महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या फाइल के संबंध में पहले सत्यापन करने की सलाह दी गई है. वहीं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग शादी जैसे भावनात्मक अवसरों का फायदा उठाकर लोगों को आसानी से झांसे में लेने का प्रयास कर सकते हैं.

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'निमंत्रण में एपीके की जरूरत नहीं होती' : साइबर ठग व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजकर लिख सकते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत है, हमारी शादी का कार्ड और होटल का पता भेजा है या फिर प्री-वेडिंग की फोटो और वीडियो हैं, जरूर देखना. मैसेज के साथ एपीके एक्सटेंशन वाली फाइल भेजी जा सकती है. लोग अक्सर शादी का निमंत्रण समझकर ऐसी फाइल पर भरोसा कर लेते हैं. लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शादी का कार्ड, फोटो या वीडियो देखने के लिए एपीके फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती. सामान्य तौर पर शादी के कार्ड पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी इमेज के रूप में भेजे जा सकते हैं और फोटो-वीडियो सीधे चैट में साझा किए जा सकते हैं. ऐसे में एपीके फाइल भेजे जाने पर उसे खोलने या इंस्टॉल करने के बजाय उसे संदिग्ध मानकर डिलीट करना ही सुरक्षित है.

फर्जी वेबसाइट पर पहुंचाकर भी बना सकते हैं शिकार : साइबर ठग केवल एपीके फाइल के जरिए ही नहीं, बल्कि फिशिंग लिंक के माध्यम से भी लोगों को निशाना बना सकते हैं. शादी का निमंत्रण, होटल बुकिंग, वेडिंग कार्ड या कार्यक्रम की जानकारी देखने के नाम पर लिंक भेजा जा सकता है. लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्ति को ऐसी फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जा सकता है, जो देखने में असली वेबसाइट जैसी लगे. यहां मोबाइल नंबर, बैंक संबंधी जानकारी या अन्य संवेदनशील विवरण भरने के लिए कहा जा सकता है. कुछ मामलों में संदिग्ध सॉफ्टवेयर या एप डाउनलोड कराने का प्रयास भी किया जा सकता है. पुलिस ने सलाह दी है कि अनजान लिंक पर क्लिक करके मोबाइल नंबर, बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी दर्ज नहीं करें.

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परिचित के नंबर से आया मैसेज भी हो सकता है खतरनाक : साइबर ठगों का तरीका इतना शातिर हो सकता है कि वे किसी परिचित व्यक्ति के हैक किए गए व्हाट्सऐप अकाउंट से भी ऐसा मैसेज भेज सकते हैं. उदाहरण के लिए, ‘भाई, शादी का कार्ड भेजा है, देखकर बताओ वेन्यू सही है या नहीं? मैं जल्दी में हूं.’ परिचित का नंबर देखकर लोग अक्सर बिना ज्यादा सोचे फाइल या लिंक खोल देते हैं. यही साइबर ठगों की रणनीति हो सकती है.