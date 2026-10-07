शादी का कार्ड देखने के चक्कर में कहीं मोबाइल न हो जाए हैक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शादी का कार्ड, फोटो या वीडियो देखने के लिए एपीके फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती.
Published : October 7, 2026 at 1:31 PM IST
भरतपुर: शादी का सीजन शुरू होते ही साइबर ठगों ने लोगों को निशाना बनाने का नया तरीका तलाश लिया है. अब व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर शादी के कार्ड, होटल वेन्यू, प्री-वेडिंग फोटो या वीडियो के नाम पर संदिग्ध एपीके फाइल और फिशिंग लिंक भेजकर मोबाइल में सेंध लगाने की कोशिश की जा सकती है. एक छोटी सी लापरवाही से मोबाइल में मौजूद निजी फोटो, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, पासवर्ड और बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साइबर अपराधियों के हाथ लग सकती है. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग आर4सी ने शादी के सीजन को देखते हुए आमजन के लिए विशेष साइबर एडवाइजरी जारी की है.
राजस्थान के महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या फाइल के संबंध में पहले सत्यापन करने की सलाह दी गई है. वहीं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग शादी जैसे भावनात्मक अवसरों का फायदा उठाकर लोगों को आसानी से झांसे में लेने का प्रयास कर सकते हैं.
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'निमंत्रण में एपीके की जरूरत नहीं होती' : साइबर ठग व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजकर लिख सकते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत है, हमारी शादी का कार्ड और होटल का पता भेजा है या फिर प्री-वेडिंग की फोटो और वीडियो हैं, जरूर देखना. मैसेज के साथ एपीके एक्सटेंशन वाली फाइल भेजी जा सकती है. लोग अक्सर शादी का निमंत्रण समझकर ऐसी फाइल पर भरोसा कर लेते हैं. लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शादी का कार्ड, फोटो या वीडियो देखने के लिए एपीके फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती. सामान्य तौर पर शादी के कार्ड पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी इमेज के रूप में भेजे जा सकते हैं और फोटो-वीडियो सीधे चैट में साझा किए जा सकते हैं. ऐसे में एपीके फाइल भेजे जाने पर उसे खोलने या इंस्टॉल करने के बजाय उसे संदिग्ध मानकर डिलीट करना ही सुरक्षित है.
फर्जी वेबसाइट पर पहुंचाकर भी बना सकते हैं शिकार : साइबर ठग केवल एपीके फाइल के जरिए ही नहीं, बल्कि फिशिंग लिंक के माध्यम से भी लोगों को निशाना बना सकते हैं. शादी का निमंत्रण, होटल बुकिंग, वेडिंग कार्ड या कार्यक्रम की जानकारी देखने के नाम पर लिंक भेजा जा सकता है. लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्ति को ऐसी फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जा सकता है, जो देखने में असली वेबसाइट जैसी लगे. यहां मोबाइल नंबर, बैंक संबंधी जानकारी या अन्य संवेदनशील विवरण भरने के लिए कहा जा सकता है. कुछ मामलों में संदिग्ध सॉफ्टवेयर या एप डाउनलोड कराने का प्रयास भी किया जा सकता है. पुलिस ने सलाह दी है कि अनजान लिंक पर क्लिक करके मोबाइल नंबर, बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी दर्ज नहीं करें.
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परिचित के नंबर से आया मैसेज भी हो सकता है खतरनाक : साइबर ठगों का तरीका इतना शातिर हो सकता है कि वे किसी परिचित व्यक्ति के हैक किए गए व्हाट्सऐप अकाउंट से भी ऐसा मैसेज भेज सकते हैं. उदाहरण के लिए, ‘भाई, शादी का कार्ड भेजा है, देखकर बताओ वेन्यू सही है या नहीं? मैं जल्दी में हूं.’ परिचित का नंबर देखकर लोग अक्सर बिना ज्यादा सोचे फाइल या लिंक खोल देते हैं. यही साइबर ठगों की रणनीति हो सकती है.
एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि ऐसी स्थिति में मैसेज भेजने वाले व्यक्ति से फोन पर बात कर पहले पुष्टि करना बेहतर है. यदि मोबाइल में संदिग्ध एप इंस्टॉल हो जाता है तो अपराधी निजी फोटो, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, एसएमएस और दूसरी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इतना ही नहीं, संक्रमित मोबाइल का इस्तेमाल कर उसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में मौजूद लोगों को भी इसी तरह के संदिग्ध मैसेज भेजे जा सकते हैं. यानी एक मोबाइल संक्रमित होने के बाद साइबर ठगी का दायरा और बढ़ सकता है.
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इंस्टॉल करने का विकल्प रखें बंद : राजस्थान पुलिस ने लोगों को मोबाइल की सुरक्षा के लिए 'इंस्टॉल अननोन ऐप्स' या 'अननोन सोर्सेज' का विकल्प बंद रखने की सलाह दी है. इससे अनजान स्रोतों से एप इंस्टॉल किए जाने के जोखिम को कम किया जा सकता है. इसके अलावा किसी परिचित के नंबर से संदिग्ध फाइल या लिंक आने पर भी उसे तुरंत खोलने के बजाय पहले फोन करके पुष्टि करनी चाहिए.
गलती से संदिग्ध एप डाउनलोड हो जाए तो क्या करें? :
यदि किसी व्यक्ति से गलती से संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल हो गई है तो पुलिस ने तत्काल कुछ कदम उठाने की सलाह दी है-
- सबसे पहले इंटरनेट बंद करें या मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डालें.
- संदिग्ध एप को तुरंत अनइंस्टॉल करें.
- मोबाइल को किसी विश्वसनीय सुरक्षा एप्लिकेशन से स्कैन करें.
- जरूरत पड़ने पर एम-कवच 2 या ई-स्कैन बॉट रिमूवल टूल जैसे विश्वसनीय मोबाइल सुरक्षा टूल का उपयोग किया जा सकता है.
- यदि बैंकिंग से जुड़ी जानकारी प्रभावित होने की आशंका है तो संबंधित बैंक को तत्काल सूचना दें.
ठगी होते ही 1930 पर करें कॉल : राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी होने या ठगी का प्रयास सामने आने पर देरी नहीं करें. नजदीकी पुलिस थाने या साइबर पुलिस स्टेशन को सूचना दें. साइबर अपराध की शिकायत साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर की जा सकती है. इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. राजस्थान में साइबर संबंधी सूचना के लिए 9256001930 और 9257510100 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है.