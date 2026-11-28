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113 करोड़ की साइबर ठगी से जुड़ा सूरजपुर जिले का तार, म्यूल एकाउंट ने बढ़ाई परेशानी

सूरजपुर पुलिस का साइबर सेल ( ETV BHARAT )

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरुकता अभियान के दावे किए जाते हैं. इसके बावजूद साइबर ठगी , म्यूल एकाउंट के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं. साइबर क्राइम से जुड़ा एक मामला इन दिनों सूरजपुर जिले में सुर्खियां बटोर रहा है.

113 करोड़ की साइबर ठगी का तार सूरजपुर से जुड़ा ताजा मामला 21 राज्यों में 113 करोड़ की साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है. अब इस साइबर फ्रॉड का लिंक सूरजपुर से भी जुड़ गया है. इस 113 करोड़ रुपए में से 13 करोड़ रुपए सूरजपुर के युवकों के म्यूल एकाउंट में आए हैं. जिनकी जानकारी के बाद पुलिस अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.