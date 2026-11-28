113 करोड़ की साइबर ठगी से जुड़ा सूरजपुर जिले का तार, म्यूल एकाउंट ने बढ़ाई परेशानी
सूरजपुर में साइबर ठगी का बढ़ता जाल पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 5:27 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरुकता अभियान के दावे किए जाते हैं. इसके बावजूद साइबर ठगी , म्यूल एकाउंट के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं. साइबर क्राइम से जुड़ा एक मामला इन दिनों सूरजपुर जिले में सुर्खियां बटोर रहा है.
113 करोड़ की साइबर ठगी का तार सूरजपुर से जुड़ा
ताजा मामला 21 राज्यों में 113 करोड़ की साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है. अब इस साइबर फ्रॉड का लिंक सूरजपुर से भी जुड़ गया है. इस 113 करोड़ रुपए में से 13 करोड़ रुपए सूरजपुर के युवकों के म्यूल एकाउंट में आए हैं. जिनकी जानकारी के बाद पुलिस अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.
सूरजपुर में लगातार बढ़ रही साइबर ठगी
सूरजपुर में साल 2025 और 2026 में 49 म्यूल एकाउंट के मामले सामने आए हैं. जिसमें 61 आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है. साल 2026 में सात सायबर ठगी के मामलों में आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में सूरजपुर पुलिस लगी हुई है.
म्यूल एकाउंट के मामले चिंताजनक
ग्रामीण बाहुल्य सूरजपुर जिले में सायबर ठगों के शिकार आम लोग हो रहे हैं. इसके अलावा चंद कमीशन के लालच में कई युवा म्यूल एकाउंट देकर सायबर क्राइम के सरगनाओं से जुड़कर अपराध में फंस रहे हैं. जिसे लेकर जिले के शिक्षित वर्ग से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग भी चिंतित हैं. कानून के जानकार भी इस तरह की घटनाओं से चिंतित हैं. सूरजपुर के एसपी योगेश पटेल ने लोगों से अपील की है कि वे साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के चंगुल से बचें. उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि वे चंद पैसों के लालच में खाता किसी और को न दें.