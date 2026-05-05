बगीचे में दे रहा था लोन..छापेमारी में पुलिस ने चार फर्जी फाइनेंस कर्मी को दबोचा
नवादा पुलिस ने बगीचे में छापेमारी कर 4 फर्जी फाइनेंस कर्मियों को गिरफ्तार किया. ये सभी एक लोन दिलाने के नाम पर ठगते थे.
Published : May 5, 2026 at 8:10 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा में साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां बगीचे में बैठकर फर्जी लोन दिलाने का खेल चल रहा था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से चार शातिर को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 7 एनड्रॉयड मोबाइल, दो पन्नों का कस्टमर डेटा व एक फिंगरप्रिंट मशीन बरामद की की गयी है.
अलग-अलग इलाकों में छापेमारी: नवादा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार को वारिसलीगंज थाना की टीम ने छापेमारी कर चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर दो अलग-अलग स्थानों ग्राम चनपुर (ईंट भट्ठा के पास) और नारोमुरार दुर्गा मंदिर के समीप स्थित बगीचे में की गई.
साइबर अपराध के कांड में संलिप्त 04 अभियुक्त को नवादा पुलिस ने किया गिरफ्तार।— Nawada Police (@nawadapolice) May 5, 2026
बजाज फाइनेंस एवं धनी फाइनेंस के नाम पर करते थे लोगों से पैसों की ठगी। 7 एंड्रॉयड मोबाइल, 2 पेज कस्टमर डेटा शीट एवं 1 फिंगरप्रिंट मशीन जप्त।
वारिसलीगंज थाना द्वारा की गई कार्रवाई।@bihar_police#नवादा pic.twitter.com/KKV77hYBFN
लोन दिलाने का झांसा: पुलिस के द्वारा पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी फाइनेंस कंपनियों, जिनमें बजाज फाइनेंस का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा था. लोन दिलाने के नाम पर लोगों को फंसाया जाता था. शातिर कस्टमर डेटा के जरिए ये ग्राहकों से संपर्क साधते और उन्हें अपने झांसे में लेते थे.
गिरफ्तार आरोपी
- पिंटू कुमार यादव (39 वर्ष), पिता केदार यादव, निवासी मोसमा, वारिसलीगंज, नवादा
- सुरज कुमार (27 वर्ष), पिता रामचंद्र पासवान, निवासी मोसमा, वारिसलीगंज, नवादा
- अंकित कुमार (21 वर्ष), पिता स्व. दिलीप राम, निवासी तारा विगहा, नालंदा
- सौरव कुमार (22 वर्ष), पिता प्रदीप राम, निवासी तारा विगहा, नालंदा
अन्य शातिरों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस: इस संबंध में वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 309/26, दिनांक 04 मई 2026 के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.
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