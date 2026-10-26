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सावधान! नेताओं के नाम पर फर्जी विज्ञापन और डीपफेक से लूट रहे साइबर ठग, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

राजस्थान पुलिस का मुख्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं और कैशबैक का लालच देकर लोगों को साइबर ठगी के जाल में फंसाया जा रहा है. इसके लिए डीपफेक वीडियो की मदद ली जा रही है और साइबर ठग विदेशी नंबरों से कॉल कर फीस मांगते हैं. इसमें नेताओं के फर्जी विज्ञापन के जरिए भी लोगों को लुभाया जाता है. साइबर ठगी के इन नए तौर-तरीकों को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है.