जागते रहो: साइबर ठगों का नया जाल, शादी के कार्ड के बहाने ठगी का 'न्योता', क्लिक किया तो अकाउंट हो जाएगा खाली

शादियों के सीजन में कार्ड के नाम पर APK फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने की साजिश.

साइबर थाना जयपुर
साइबर थाना जयपुर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : October 31, 2025 at 10:53 AM IST

जयपुर: शादियों के सीजन में अगर आपके वाट्सएप पर जाने-अनजाने नंबर से APK फाइल से शादी का न्योता आए तो खुश होने का नहीं, सचेत होने की जरूरत है. यह साइबर ठगों की करतूत हो सकती है. साइबर ठगी की तरकीब बदल रहे अपराधी शादी के कार्ड के रूप में साइबर ठगी का 'न्योता' भेज रहे हैं. जाने-अनजाने में अगर आपने इस फाइल पर क्लिक कर किया तो साइबर अपराधी आपके बैंक खाते में जमा मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं.

देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और साइबर ठग भी इस दौर में तकनीक बदलकर वारदात करने की साजिश बना रहे हैं. साइबर अपराधी APK फाइल के रूप में शादी का कार्ड वाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सर्कुलेट करते हैं. जिन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल का एक्सेस अपराधियों तक पहुंच जाता है और वे ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं. साइबर अपराधी हर दिन तरीके बदल-बदलकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. किसी के मोबाइल पर शादी के कार्ड के नाम पर एक लिंक आता है. जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं. मोबाइल हैंग हो जाता है. इसके बाद मोबाइल का एक्सेस अपराधियों तक पहुंच जाता है और वे ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं.

साइबर क्राइम विंग के एसीपी सोनचंद

इसे भी पढे़ं: Cyber Crime: पेंशनधारकों से ठगी का नया जाल, जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करने का झांसा देकर फ्रॉड

एक मोबाइल हैक, फिर आगे बढ़ता है सिलसिला : साइबर क्राइम विंग के एसीपी सोनचंद ने बताया कि आमतौर पर साइबर अपराधी किसी व्यक्ति का मोबाइल हैक करते हैं और साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं. इसके साथ ही उस मोबाइल में जीतने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं. उन पर भी संदिग्ध लिंक अपने आप फॉरवर्ड हो जाता है. इस तरह यह सिलसिला आगे बढ़ता रहता है. इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश और आकर्षक रिटर्न का झांसा देकर, पेंशनधारकों को सत्यापन के नाम पर भी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है.

साइबर ठगों का नया तरीका
साइबर ठगों का नया तरीका (फोटो ईटीवी भारत gfx)

कॉल और ओटीपी भी पहुंचते ठगों तक : उन्होंने बताया कि आज के दौर में हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल है. जिसमें कई निजी जानकारियां और डाटा होता है. साइबर ठग वाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया एप के जरिए एक APK फाइल भेजते हैं. जिस पर क्लिक करते ही मोबाइल हैंग हो जाता है. इन फाइलों में एक प्रकार का वायरस होता है. जो मोबाइल को हैक करके उसका एक्सेस साइबर ठगों तक पहुंचा देता है. मोबाइल पर आने वाला ओटीपी भी साइबर ठगों तक पहुंच जाता है. इसके बाद वे बैंक खाते से रकम ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते हैं.

सावधान रहकर बच सकते हैं फ्रॉड से
सावधान रहकर बच सकते हैं फ्रॉड से (फोटो ईटीवी भारत gfx)

इसे भी पढे़ं: ऑपरेशन साइबर संग्राम : अलवर में पीड़ितों को 1.14 करोड़ रुपए वापस दिलाए, 6.23 करोड़ रुपए होल्ड किए

सावधान रहकर बच सकते हैं फ्रॉड से : ACP सोनचंद ने बताया कि केंद्र सरकार भी साइबर ठगी की लगातार बढ़ती वारदातों को लेकर गंभीर है. इसके साथ ही प्रदेश के डीजीपी भी इस मुद्दे पर गंभीर हैं. जिसे लेकर साइबर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. जिसके तहत पुलिस मुख्यालय से लेकर थानों के स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर के साथ ही व्यापार मंडल के साथ समन्वय कर जागरूकता अभियानों को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसमें अनजान लोगों के कॉल और वीडियो कॉल अटेंड करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की जा रही है. इसके साथ ही बैंक खातों और पैन कार्ड की जानकारी भी दूसरे लोगों को देने से बचने की सलाह दी जा रही है.

कैसे करती है ApK फाइल काम? : इस तरह की चीटिंग के मामलों में अज्ञात नंबर से शादी का कार्ड भेजा जाता है. जिसमे एक एपीके फाइल छिपी रहती है, जब इस फाइल को डाउनलोड किया जाता है, तो यह फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर देती है, जिससे हैकर्स को यूजर के फोन तक पूरी पहुंच मिल जाती है. इसके बाद हैकर्स यूजर्स के पर्सनल डेटा जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, बैंक डिटेल्स और अन्य संवेदनशील जानकारियां चुरा सकते हैं. इसके अलावा कुछ मामलों में ये ठग यूजर के फोन का इस्तेमाल करके उसके दोस्तों से पैसे ऐंठने के लिए भी फेक मेसेज भेजते है. एपीके का मतलब एंड्राइड पैकेज किट (Android Package Kit) है. यह यूजर उपयोगकर्ता के एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स और एप नोटिफिकेशन्स को पढ़ता है और सारी जानकारी एक असुरक्षित सर्वर पर भेज देती है.

इसे भी पढ़ें: Exclusive : जयपुर पुलिस के नए मुखिया सचिन मित्तल बोले- संगठित अपराध, साइबर क्राइम पर लगाम लगाना प्राथमिकता

चोरी के डाटा से करते हैं साइबर ठगी : इसका मुख्य उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पूरा विवरण (जैसे कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन), पैन (PAN) नंबर और अन्य व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी चुराना है. इस चोरी किए गए डेटा का इस्तेमाल बाद में वित्तीय धोखाधड़ी या अन्य साइबर अपराधों के लिए किया जाता है. ऐसे में जरा सी असावधानी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है और यूजर के बैंक खाते में जमा मेहनत की कमाई साफ हो सकती है.

लगातार सामने आ रहे हैं साइबर ठगी के मामले :-

  • जयपुर के मालवीय नगर इलाके में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सर्विस के बहाने दस रुपए जमा करवाकर एक व्यक्ति से 30 हजार रुपए की ठगी हुई है.
  • जयपुर में एक बुजुर्ग को डिजिटली अरेस्ट कर 23 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई. इस मामले में कुछ आरोपी पकड़े गए हैं.
  • अजमेर में भी एक व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया था.
  • पेंशनधारकों से जीवित प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर ओटीपी लेकर ठगी के भी मामले आए हैं.
  • मोबाइल और वाट्सएप हैक कर पीड़ित के नाम पर लोगों से रुपए मांगने के कई मामले जयपुर में बीते दिनों में सामने आ चुके हैं.
  • पिलानी (झुंझुनू) की एक महिला प्रोफेसर को डिजिटली अरेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी का मामला काफी चर्चा में रहा.

कहां कर सकते हैं साइबर ठगी की शिकायत : किसी के साथ भी साइबर ठगी की घटना होने पर इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं. पीड़ित साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. पुलिस मुख्यालय ने भी दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. ठगी से पीड़ित पुलिस मुख्यालय के साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930, 9257510100 पर भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

