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गलत एड्रेस के कारण पार्सल अटका है, ये मैसेज मिले तो हो जाएं सावधान, भूलकर भी नहीं करें लिंक पर क्लिक

राजस्थान पुलिस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: साइबर अपराधी साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देने के लिए हर दिन नए पैंतरे अपना रहे हैं. अब 'इंडिया पोस्ट' और कूरियर एजेंसियों के नाम पर एड्रेस अपडेट स्कैम के जरिए साइबर अपराधी ठगी की वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं. जिसे लेकर राजस्थान पुलिस के राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) ने आमजन के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार R4C ने राज्य में तेजी से फैल रहे एक नए साइबर अपराध को लेकर आमजन को सतर्क किया है. एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी इंडिया पोस्ट, स्पीड पोस्ट या प्रमुख कूरियर एजेंसियों के नाम पर आम नागरिकों को ठगी का शिकार बना रहे हैं.