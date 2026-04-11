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Cyber Fraud : एक कॉल के लिए मोबाइल देना पड़ सकता है भारी, छोटी अनदेखी का होगा बड़ा नुकसान

राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने आमजन को किया आगाह. साइबर अपराधी नए-नए तरीके से लोगों को बना रहे निशाना.

Cyber Fraud
छोटी अनदेखी का होगा बड़ा नुकसान... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 6:33 AM IST

3 Min Read
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जयपुर: आप भी उन लोगों में से हैं, जो किसी अनजान शख्स को जरूरी कॉल के लिए अपना मोबाइल दे देते हैं, तो सावधान हो जाइए. यह छोटी सी मदद आपको भारी पड़ सकती है और साइबर ठगी का शिकार बना सकती है. राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को साइबर ठगी की इस नई तरकीब को लेकर आगाह किया है.

साइबर अपराध शाखा के डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी नए-नए तरीके से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. आखिर, क्या सावधानियां रखकर साइबर ठगों की नई तरकीब से बचा जा सकता है ? पढ़िए और समझिए...

पुलिस निरीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

कॉल फॉरवर्डिंग शुरू करने की आशंका : पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम ब्रांच के सीआई गजेंद्र शर्मा बताते हैं कि साइबर ठग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क और पर्यटन स्थलों पर साइबर ठग एक जरूरी कॉल का बहाना बनाकर लोगों से मोबाइल मांगते हैं. जैसे ही फोन उनके हाथ में आता है, वे कुछ ही सेकंड में ऐसा खेल कर जाते हैं कि आपका बैंक खाता तक खाली हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलता. इसमें सबसे खतरनाक तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम. ठग आपके मोबाइल से एक कोड डायल कर देते हैं, जिससे आपके फोन पर आने वाले ओटीपी सीधे उनके नंबर पर जाने लगते हैं. इसके बाद वे आराम से आपके बैंक अकाउंट, WhatsApp या सोशल मीडिया का एक्सेस हासिल कर लेते हैं.

Rajasthan Police on Cyber Fraud
इंसानियत के साथ सावधानी भी जरूरी (ETV Bharat GFX)

मोबाइल के जरिए की जा सकती है जासूसी : इसके अलावा कई बार ठग आपके फोन में चुपचाप स्पाइवेयर या की-लॉगर इंस्टॉल कर देते हैं, जो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है. पासवर्ड, बैंक डिटेल, निजी चैट सब कुछ उनके पास पहुंचता रहता है. इतना ही नहीं, वे आपके कॉन्टैक्ट्स चुराकर आपके रिश्तेदारों को इमरजेंसी का झांसा देकर पैसे भी ऐंठ सकते हैं. अगर कोई अपराधी आपके फोन से किसी गैरकानूनी गतिविधि के लिए कॉल करता है, तो जांच में आपका नंबर सामने आएगा और आप बेवजह कानूनी प्रक्रिया में फंस सकते हैं.

पढ़ें : जागते रहो: डेटा 'लॉक' कर फिरौती मांग रहे साइबर अपराधी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

यह सावधानी रखकर कर सकते हैं बचाव : पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग ने आमजन को आगाह किया है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति इमरजेंसी का बहाना बनाकर मोबाइल मांगता है तो सावधानी जरूरी है. ऐसे मौके पर यदि आपको लगता है कि उसकी मदद करना जरूरी है तो उसके बताए नंबर खुद डायल करना चाहिए. मोबाइल अपने पास रखते हुए स्पीकर ऑन करके उसकी बात करवाई जा सकती है. इससे उसकी मदद भी हो जाएगी और आपके मोबाइल का दुरुपयोग होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी.

Rajasthan Police on Cyber Fraud
सावधान रहें और सुरक्षित रहें (ETV Bharat GFX)

पढ़ें : जागते रहो: साइबर ठगों का नया जाल, शादी के कार्ड के बहाने ठगी का 'न्योता', क्लिक किया तो अकाउंट हो जाएगा खाली

ठगी की वारदात होने पर ऐसे करें शिकायत : राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन से अपील की है कि वे साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक बनें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में इन डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें. यदि कोई साइबर अपराध की घटना घटित होती है, तो तुरंत अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930/9257510100 पर सूचित करें.

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