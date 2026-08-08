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गेमिंग और निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड: एक करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: शिप्रापथ थाना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी गेमिंग के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाकर साइबर फ्रॉड करते थे. आरोपियों के कब्जे से साइबर फ्रॉड के काम में लिए जाने वाले 17 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 24 एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, 9 चेक बुक, 3 लैपटॉप, एक वाई-फाई और साइबर ठगी के 1.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं. आरोपियों के पास मिले बैंक खातों पर 1930 साइबर पोर्टल पर 8 शिकायतें अलग-अलग राज्यों में दर्ज होना पाई गई है, जिनमें करीब 2.5 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया गया है.

ऑनलाइन गेम खेलने और इन्वेस्टमेंट करने का झांसा: डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर बनाकर ग्राहकों को वेबसाइट पर ऑनलाइन गेम खिलाते थे. ग्राहकों की ओर से साइट लॉगिन करने के बाद डिपॉजिट में जाकर बैंक डिटेल्स और स्कैनर अपलोड करते थे. लोगों को ऑनलाइन गेम खेलने और इन्वेस्टमेंट करने का झांसा देकर पहले उनकी आईडी बनाते थे, जिसके लिए उनको वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक करने के लिए कहा जाता था. क्लिक करने पर हर बार अलग-अलग व्हाट्सएप नंबर दिए जाते थे. उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करने पर ग्राहक को बैंक डिटेल्स और स्कैनर भेजा जाता था. आईडी बनाने के नाम पर पहले 500 रुपए लिए जाते थे.