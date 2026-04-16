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डिजिटल जनगणना के नाम पर साइबर ठगी का खतरा, लिंक या कॉल पर भरोसा करना पड़ सकता है महंगा

डिजिटल जनगणना के नाम पर साइबर ठगी का खतरा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: ठगी और धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देने वाले साइबर अपराधी वारदात के लिए नई-नई तरकीब काम में लेते हैं. इसके साथ ही नए ट्रेंड्स के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं. अब केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही डिजिटल जनगणना की आड़ में साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं. ऐसे शातिर बदमाश कॉल कर या घर पर दस्तक देकर निजी जानकारी और ओटीपी मांगकर आपके बैंक खाते में सेंधमारी कर सकते हैं. ऐसे में आमजन को ठगी की इस नई तरकीब से बचाने के लिए एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह के निर्देश पर साइबर क्राइम शाखा ने एक एडवाइजरी जारी कर आमजन को आगाह किया है. डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह के अनुसार, इस एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर अपराधी जनगणना अधिकारी बनकर संदिग्ध लिंक या फर्जी कॉल के जरिए लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा सकते हैं. पढ़ें : सावधान श्रद्धालु! चारधाम यात्रा पर जाने से पहले पढ़ें राजस्थान पुलिस की ये साइबर सुरक्षा गाइडलाइन ठगी के लिए अपराधी अपना रहे हैं तीन तरीके : फर्जी कॉल: अपराधी खुद को जनगणना अधिकारी बताकर आपके परिवार की जानकारी, आधार और बैंक डिटेल्स मांगते हैं. वे AnyDesk या TeamViewer जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवाकर आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और पल भर में बैंकिंग एप्स से पैसे उड़ा लेते हैं.