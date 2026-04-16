डिजिटल जनगणना के नाम पर साइबर ठगी का खतरा, लिंक या कॉल पर भरोसा करना पड़ सकता है महंगा

डिजिटल जनगणना के नाम पर साइबर ठगी का खतरा, लिंक या कॉल पर भरोसा करना पड़ सकता है महंगा
जनगणना के नाम पर साइबर ठगी की वारदातों को लेकर राजस्थान पुलिस ने आमजन को किया आगाह.
Published : April 16, 2026 at 6:11 PM IST
जयपुर: ठगी और धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देने वाले साइबर अपराधी वारदात के लिए नई-नई तरकीब काम में लेते हैं. इसके साथ ही नए ट्रेंड्स के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं. अब केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही डिजिटल जनगणना की आड़ में साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं. ऐसे शातिर बदमाश कॉल कर या घर पर दस्तक देकर निजी जानकारी और ओटीपी मांगकर आपके बैंक खाते में सेंधमारी कर सकते हैं.
ऐसे में आमजन को ठगी की इस नई तरकीब से बचाने के लिए एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह के निर्देश पर साइबर क्राइम शाखा ने एक एडवाइजरी जारी कर आमजन को आगाह किया है. डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह के अनुसार, इस एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर अपराधी जनगणना अधिकारी बनकर संदिग्ध लिंक या फर्जी कॉल के जरिए लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा सकते हैं.
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ठगी के लिए अपराधी अपना रहे हैं तीन तरीके :
फर्जी कॉल: अपराधी खुद को जनगणना अधिकारी बताकर आपके परिवार की जानकारी, आधार और बैंक डिटेल्स मांगते हैं. वे AnyDesk या TeamViewer जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवाकर आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और पल भर में बैंकिंग एप्स से पैसे उड़ा लेते हैं.
घर पर दस्तक: कुछ मामलों में शातिर ठग घर आकर टैबलेट पर जानकारी भरने का नाटक करते हैं. वे सदस्यों की शिक्षा और सुविधाओं की जानकारी दर्ज करने के बहाने आपसे ओटीपी मांगते हैं. जो असल में आपके बैंक ट्रांजैक्शन का हो सकता है.
फर्जी एसएमएस लिंक: 'अपनी जनगणना अपडेट करें, वरना सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी' जैसे डरावने संदेशों के साथ एक लिंक भेजा जाता है. इस पर क्लिक करते ही आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं.
यह है जनगणना की सही प्रक्रिया : डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल जनगणना के तहत Self-Enumeration (स्व-गणना) की सुविधा दी गई है. इसके लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट www.se.census.gov.in पर ही भरोसा करें. उन्होंने बताया कि स्व-गणना की अवधि 01 मई 2026 से 15 मई 2026 है. आमजन को यह ध्यान रखना है कि यह जनगणना पूरी तरह निःशुल्क है. इसके लिए किसी भी प्रकार की फीस या भुगतान नहीं लिया जाता. यदि कोई वेरिफिकेशन कोड या QR Code के बहाने पैसे मांगे, तो वह अपराधी है.
यह सावधानियां अपनाकर रहें सुरक्षित :
- किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें.
- अनजान नंबर से आए फ्री राशन या सरकारी योजना वाले मैसेज से सावधान रहें.
- किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक डिटेल या आधार जानकारी हरगिज नहीं दें.
- जनगणना के नाम पर घर आने वाले व्यक्ति का आईडी कार्ड की जांच करें.
- अपने बीएलओ से जनगणना के लिए आए शख्स की पुष्टि भी करनी चाहिए.
ठगी का शिकार होने पर यहां दर्ज करें शिकायत : यदि आपके साथ कोई साइबर धोखाधड़ी होती है या इसकी कोशिश की जाती है, तो बिना समय गंवाए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं. ऑनलाइन पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. ठगी को लेकर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को सूचित करें. पुलिस की साइबर हेल्पडेस्क 9256001930 और 9257510100 पर कॉल कर भी मदद ली जा सकती है.