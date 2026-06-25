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मोबाइल पर बेटा बनकर भेजा मालवेयर; कारोबारी से 18 लाख की ठगी, पुलिस जांच जारी

लखनऊ: साइबर ठग अपराध को अंजाम देने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं. इस बार साइबर अपराधियों ने बेटा बनाकर एक कारोबारी को ठगा है. साइबर अपराधियों ने कारोबारी के व्हाट्सएप पर उसके बेटे के नाम से मैसेज भेजकर मालवेयर लिंक के जरिए 18 लाख रुपए ठग लिए.

लखनऊ के एक व्यापारी से उसका बेटा बनकर पहले बातचीत की गई. फिर उसे विश्वास में लेकर उसके मोबाइल पर मालवेयर लिंक भेजकर खाते से 18 लख रुपए निकाल लिए गए.

राहत की बात यह है कि पीड़ित ने तत्काल पुलिस को सूचना दी जिसके बाद लखनऊ की पुलिस ने एक्टिव होकर 6 लाख रुपए उसे वापस कराए हैं, जबकि 5.5 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कर दिया गया है, जो उसे बाद में मिल जाएगा.

जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि अपराधियों के बारे में जानकारी जुटा जा रही है. फिलहाल, पीड़ित को पैसे दिलाने के प्रयास किया जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने दिलाया पैसे वापस: साइबर अपराध की शिकायत मिलने पर साइबर क्राइम थाना, कमिश्नरेट लखनऊ ने कार्रवाई करते हुए ठगे गए पैसे में से 6 लाख रुपए पीड़ित को वापस दिलाया है. साथ ही 5.5 लाख रुपए बैंक खातों में फ्रीज करा दिए गए हैं.

पुलिस के अनुसार घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर लखनऊ और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (अपराध एवं मुख्यालय) के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना की टीम ने जांच करते हुए संबंधित बैंकों और अन्य एजेंसियों से संपर्क स्थापित किया.

पीड़ित में कहा कि पुलिस की कार्रवाई से उसे न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है. पुलिस का कहना है कि शेष पैसे की बरामदगी, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है. दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.