मोबाइल पर बेटा बनकर भेजा मालवेयर; कारोबारी से 18 लाख की ठगी, पुलिस जांच जारी
साइबर अपराध जैसी घटना होती है, तो बिना देर किए तत्काल पुलिस से संपर्क करें. 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 8:14 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 8:19 AM IST
लखनऊ: साइबर ठग अपराध को अंजाम देने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं. इस बार साइबर अपराधियों ने बेटा बनाकर एक कारोबारी को ठगा है. साइबर अपराधियों ने कारोबारी के व्हाट्सएप पर उसके बेटे के नाम से मैसेज भेजकर मालवेयर लिंक के जरिए 18 लाख रुपए ठग लिए.
लखनऊ के एक व्यापारी से उसका बेटा बनकर पहले बातचीत की गई. फिर उसे विश्वास में लेकर उसके मोबाइल पर मालवेयर लिंक भेजकर खाते से 18 लख रुपए निकाल लिए गए.
राहत की बात यह है कि पीड़ित ने तत्काल पुलिस को सूचना दी जिसके बाद लखनऊ की पुलिस ने एक्टिव होकर 6 लाख रुपए उसे वापस कराए हैं, जबकि 5.5 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कर दिया गया है, जो उसे बाद में मिल जाएगा.
जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि अपराधियों के बारे में जानकारी जुटा जा रही है. फिलहाल, पीड़ित को पैसे दिलाने के प्रयास किया जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने दिलाया पैसे वापस: साइबर अपराध की शिकायत मिलने पर साइबर क्राइम थाना, कमिश्नरेट लखनऊ ने कार्रवाई करते हुए ठगे गए पैसे में से 6 लाख रुपए पीड़ित को वापस दिलाया है. साथ ही 5.5 लाख रुपए बैंक खातों में फ्रीज करा दिए गए हैं.
पुलिस के अनुसार घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर लखनऊ और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (अपराध एवं मुख्यालय) के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना की टीम ने जांच करते हुए संबंधित बैंकों और अन्य एजेंसियों से संपर्क स्थापित किया.
पीड़ित में कहा कि पुलिस की कार्रवाई से उसे न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है. पुलिस का कहना है कि शेष पैसे की बरामदगी, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है. दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
क्या होता है मालवेयर लिंक: मालवेयर लिंक उस लिंक को कहते हैं, जो किसी भी फॉर्मेट में आपके फोन में पहुंचाया जाता है. सामान्यतः यह APK फाइल के रूप में आपके फोन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल के माध्यम से पहुंचाया जाता है. यह लिंक देखने में सामान्य लिंक होता है.
आजकल के साइबर अपराधी इस लिंक को आप तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप का सहारा ले रहे हैं. किसी अननोन व्हाट्सएप से आपके फोन पर इनविटेशन, ई-चालान या कोई सरकारी दस्तावेज के नाम पर लिंक भेजा जाता है.
आप जैसे ही इस फाइल को देखने के लिए क्लिक करते हैं, यह लिंक अपना काम शुरू कर देता है. मालवेयर लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहां आपके फोन में अनचाहे ऐप को डाउनलोड कर देता है.
इसके बाद आपके फोन की गोपनीय जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती है. साइबर अपराधी आपके फोन से चुराई गई जानकारी के आधार पर आपके साथ साइबर ठगी करते हैं.
जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने दी सलाह: जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि साइबर अपराधी शिकार करने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. ऐसे में यदि आपके साथ साइबर अपराध जैसी घटना होती है, तो बिना देर किए तत्काल पुलिस से संपर्क करें और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि अगर सतर्क हो जाएं तो काफी हद तक साइबर अपराधियों से बचा जा सकता है.
साइबर सुरक्षा सलाह
- किसी भी अज्ञात लिंक, APK फाइल या संदिग्ध एप्लिकेशन को डाउनलोड न करें.
- मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग और UPI से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें.
- साइबर ठगी या फोन हैक होने की आशंका पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.
- डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है. इस टर्म का प्रयोग होते ही पुलिस को शिकायत करें फोन पर आने वाली ओटीपी को किसी के साथ साझा न करें.
- फोन पर वेरीफाइड ऐप को ही डाउनलोड करें.
- ध्यान रहे की अनजाने लिंक को ओपन न करें.
- अननोन नंबर से आने वाले इनविटेशन या चालान जैसी फाइल को ओपन न करें.
- ऑनलाइन पैसा डबल करने वाली स्कीमों के चक्कर में ना पड़े.
- ऑनलाइन जॉब के लिए पैसा मांगने वालों से सावधान रहें.
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