लक्सर में बाल विकास विभाग कर्मचारी बनकर लाखों की ठगी, एक्शन में आई पुलिस

लक्सर: ब्लॉक के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में 14 से 17 नवंबर के बीच दर्जन भर से अधिक ग्रामीणों के खाते से ठगों ने पैसे निकाल लिए. बताया गया कि ठगों ने स्वयं को बाल विकास विभाग का कर्मचारी बताते हुए लोगों को फोन कर उनके खाते में सरकारी योजना के 11 - 11 हजार रुपये आने का झांसा दिया. इसके बाद लोगों से बार कोड और ओटीपी लेकर उनके खाते से रकम निकाल ली. ग्रामीण तसलीम के खाते से 98 हजार और राहुल, निखिल, मोहित, शहनवाज, शाहरूख सहित 15 से अधिक लोगों के खाते से 2 से 6 हजार तक की रकम निकाली गई.

ग्रामीणों ने खाते से पैसे कटने पर ग्राम प्रधान को अवगत कराया. इसके बाद ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में मुनादी कराकर लोगों को सावधान किया. ग्राम प्रधान सहदेव सिंह ने बताया मामले में साइबर सेल और कोतवाली पुलिस को शिकायत की गई है. ग्राम प्रधान के जानकारी देने के बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी सुधा त्रिपाठी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को पत्र भेजकर सावधान रहने और लोगों को भी इसके लिए जागरुक करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने बताया विभाग की ओर से फोन करके किसी भी योजना के लिए पंजीकरण नहीं किया जा रहा है. कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया मामला संज्ञान में आया है. मामले की जांच कराई जा रही है. जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें अभी दो दिन पूर्व ही लक्सर कोतवाली और एसटीएफ ने ऑनलाइन ठगी के गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तार कर जेल भेजा है. गिरफ्तार आरोपित और उसके साथी के बैंक खातों में डेढ़ करोड़ से अधिक की रकम के लेनदेन का खुलासा हुआ था. आरोपितों के तार पाकिस्तान और सऊदी अरब से जुड़े होने की बात सामने आई है. एक आरोपी के पास पुलिस को कार और मोबाइल फोन बरामद हुआ है. एसटीएफ ने लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही आरोपियों को लक्सर पुलिस को सौंप दिया है. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है.