लक्सर में बाल विकास विभाग कर्मचारी बनकर लाखों की ठगी, एक्शन में आई पुलिस

Published : November 22, 2025 at 5:44 PM IST

लक्सर: ब्लॉक के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में 14 से 17 नवंबर के बीच दर्जन भर से अधिक ग्रामीणों के खाते से ठगों ने पैसे निकाल लिए. बताया गया कि ठगों ने स्वयं को बाल विकास विभाग का कर्मचारी बताते हुए लोगों को फोन कर उनके खाते में सरकारी योजना के 11 - 11 हजार रुपये आने का झांसा दिया. इसके बाद लोगों से बार कोड और ओटीपी लेकर उनके खाते से रकम निकाल ली. ग्रामीण तसलीम के खाते से 98 हजार और राहुल, निखिल, मोहित, शहनवाज, शाहरूख सहित 15 से अधिक लोगों के खाते से 2 से 6 हजार तक की रकम निकाली गई.

ग्रामीणों ने खाते से पैसे कटने पर ग्राम प्रधान को अवगत कराया. इसके बाद ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में मुनादी कराकर लोगों को सावधान किया. ग्राम प्रधान सहदेव सिंह ने बताया मामले में साइबर सेल और कोतवाली पुलिस को शिकायत की गई है. ग्राम प्रधान के जानकारी देने के बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी सुधा त्रिपाठी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को पत्र भेजकर सावधान रहने और लोगों को भी इसके लिए जागरुक करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने बताया विभाग की ओर से फोन करके किसी भी योजना के लिए पंजीकरण नहीं किया जा रहा है. कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया मामला संज्ञान में आया है. मामले की जांच कराई जा रही है. जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें अभी दो दिन पूर्व ही लक्सर कोतवाली और एसटीएफ ने ऑनलाइन ठगी के गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तार कर जेल भेजा है. गिरफ्तार आरोपित और उसके साथी के बैंक खातों में डेढ़ करोड़ से अधिक की रकम के लेनदेन का खुलासा हुआ था. आरोपितों के तार पाकिस्तान और सऊदी अरब से जुड़े होने की बात सामने आई है. एक आरोपी के पास पुलिस को कार और मोबाइल फोन बरामद हुआ है. एसटीएफ ने लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही आरोपियों को लक्सर पुलिस को सौंप दिया है. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है.

पुलिस के अनुसार एसटीएफ को ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह की जानकारी मिली थी. गिरोह जिन बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम को ट्रांफसर करने में कर रहा था, वह खाते लक्सर कोतवाली के तिलकपुरी गांव निवासी कुछ लोगों के नाम पर संचालित हो रहे थे. मामले में जानकारी जुटाने के बाद एसटीएफ ने लक्सर क्षेत्र के एक आरोपित सौरभ ठाकुर निवासी ग्राम तिलकपुरी को गिरफ्तार किया था.

ठगों के बैंक में खातों में डेढ़ करोड़ से ज्यादा का लेनदेन: पूछताछ में उसने अपने साथी आकाश के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी की रकम के लेनदेन की बात स्वीकार की. पुलिस ने बताया आरोपित सौरभ ठाकुर के दर्जन भर से अधिक बैंक खातों में 70 लाख और आकाश के 4 बैंक खातों में 14 लाख का लेनदेन होने की बात सामने आई. इसके अलावा गांव के कुछ अन्य लोगों के भी बैंक खातों में भी ठगी की रकम का लेनदेन हुआ. इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी आकाश राठौर पर फोकस किया. इसके बाद पुलिस आकाश राठौर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आकाश को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया. पुलिस ने मुंडा खेड़ा खुर्द लोगों की तैयारी पर मुकदमा दर्ज किया है.

