ETV Bharat / state

साइबर क्रिमिनल्स ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में खोल रखे हैं शानदार ऑफिस, 50 हजार तक सैलरी पर करते हैं भर्ती

आगरा में साइबर ठगी गैंग का खुलासा. ( Photo Credit; Agra Police )

आगरा: एक दिन पहले पकड़े गए तीन साइबर अपराधियों से पुलिस को अहम जानकारी मिली है. पुलिस को पता चला है कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में चीनी साइबर ​क्रिमिनल्स एक्टिव हैं. वहां वे आलीशान कॉम्पलेक्स में साइबर ठगी की मल्टीनेशनल कंपनियां संचालित कर रहे हैं. साइबर क्रिमिनल अपने एजेंट के जरिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका के बेरोजगार युवाओं को मोटी सेलरी पर बुलाते हैं. इन्हें आवास के साथ ही 45 से 50 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है, साथ ही जितनी ज्यादा ठगी, उतना ज्यादा कमीशन देते हैं. आगरा पुलिस की गिरफ्त में आए अजय शुक्ला और आतिफ खान चीनी साइबर क्रिमिनल गैंग्स के एजेंट हैं. दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों की जानकारी कम्बोडिया, वियतनाम से लौटे युवाओं ने पुलिस को दी है. इन्हीं की शिकायत पर अजय के खिलाफ पिछले महीने मुकदमा भी दर्ज हुआ था. ऐसे काम करता है सिंडीकेट: एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस में चीनी साइबर ठगों का पूरा सिंडीकेट काम कर रहा है. साइबर क्रिमिनल के अच्छी बिल्डिंग में ऑफिस हैं. वे कर्मचारियों के रहने और खाने का इंतजाम करते हैं. गैंग्स से जुडे एजेंट जिस भी देश से अच्छी नौकरी का झांसा देकर युवाओं को कम्बोडिया, वियतनाम, बैंकॉक और लाओस भेजते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते ही उनका पासपोर्ट और वीजा जब्त कराते हैं. युवकों को एजेंट सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कंपनी में ले जाते हैं. वहां आईडी कार्ड जारी होते हैं. सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले: एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि आरोपियों के साथ ही शिकार बने युवाओं से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चीनी साइबर क्रिमिनल्स ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका में एजेंट बना रखे हैं. जो युवाओं को विदेश भेजने के साथ ही उन देशों के लोगों के बारे में डिटेल्स और बैंक खाता के साथ ही सिम भी उपलब्ध कराते हैं. अभी डिजिटल अरेस्ट ट्रेंड में हैं. इसलिए, साइबर क्रिमिनल्स ने मल्टी स्टोरी कॉम्पलेक्स में खोले कार्यालय में पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी समेत अन्य एजेंसियों के कार्यालय का सेटअप बना रखा है. साबइर क्रिमिनल की अलग-अलग टीमें काम करती हैं. जो एजेंटों के माध्यम से आए डाटा से ठगी के कॉल कराते हैं. बातचीत में हर जानकारी कंप्यूटर में फीड करते रहते हैं. कोई पुलिस अधिकारी बनता है तो कोई आयकर अधिकारी बनता है. असली सेटअप देखकर वीडियो कॉल पर लोग डर जाते हैं. धमकी, ट्रेनिंग और कमीशन भी : एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि भारत के अलग-अलग प्रदशों से एजेंट चीनी साइबर क्रिमिनल के लिए बेरोजगार युवाओं को मोटी सेलरी पर भेजते हैं. कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस पहुंचने पर पहले उन्हें धमकाया जाता है. उनके सभी जरूरी दस्तावेज जब्त करके अलग-अलग तरीके से ठगने की अलग-अलग लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं. चीनी साइबर क्रिमिनल्स ट्रांसलेटर की मदद से इनसे बात करता है. एक बार ऑफिस में आने के बाद किसी को मोबाइल पर बात करने की इजाजत नहीं होती है. मोबाइल जब्त कर शाम को कुछ देर के लिए दिए जाते हैं. ऑफिस के बाद आवास और वहां से कहीं भी नहीं जा सकते हैं. 30 से 35 पेज की स्क्रिप्ट होती है तो एक माह में रटा दी जाती है. साइबर क्रिमिनल ने अलग-अलग देशों के युवाओं को उनके हिसाब से रखते हैं. हर किसी की जिम्मेदारी अलग होती है. जब कोई ऐसा करने से इनकार करता है तो उसकी पिटाई के साथ ही उसे डार्क रूम में बंद करते हैं. रुपयों की मांग परिजन से करते हैं. रुपये पहुंचने ही छोड़ते हैं. जो काम करता है, उसे ठगी की रकम से कमीशन भी देते हैं. जिसकी वजह से अधिकतर लोग लालच में विदेश में बैठकर भारत के लोगों से साइबर ठगी करते हैं.