साइबर क्रिमिनल्स ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में खोल रखे हैं शानदार ऑफिस, 50 हजार तक सैलरी पर करते हैं भर्ती
देश में सक्रिय एजेंटों के माध्यम से भेजे जाते हैं युवक, आगरा पुलिस गिरफ्तार दो आरोपियों से कर रही है पूछताछ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 10:08 AM IST
आगरा: एक दिन पहले पकड़े गए तीन साइबर अपराधियों से पुलिस को अहम जानकारी मिली है. पुलिस को पता चला है कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में चीनी साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं. वहां वे आलीशान कॉम्पलेक्स में साइबर ठगी की मल्टीनेशनल कंपनियां संचालित कर रहे हैं. साइबर क्रिमिनल अपने एजेंट के जरिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका के बेरोजगार युवाओं को मोटी सेलरी पर बुलाते हैं. इन्हें आवास के साथ ही 45 से 50 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है, साथ ही जितनी ज्यादा ठगी, उतना ज्यादा कमीशन देते हैं.
आगरा पुलिस की गिरफ्त में आए अजय शुक्ला और आतिफ खान चीनी साइबर क्रिमिनल गैंग्स के एजेंट हैं. दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों की जानकारी कम्बोडिया, वियतनाम से लौटे युवाओं ने पुलिस को दी है. इन्हीं की शिकायत पर अजय के खिलाफ पिछले महीने मुकदमा भी दर्ज हुआ था.
ऐसे काम करता है सिंडीकेट: एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस में चीनी साइबर ठगों का पूरा सिंडीकेट काम कर रहा है. साइबर क्रिमिनल के अच्छी बिल्डिंग में ऑफिस हैं. वे कर्मचारियों के रहने और खाने का इंतजाम करते हैं. गैंग्स से जुडे एजेंट जिस भी देश से अच्छी नौकरी का झांसा देकर युवाओं को कम्बोडिया, वियतनाम, बैंकॉक और लाओस भेजते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते ही उनका पासपोर्ट और वीजा जब्त कराते हैं. युवकों को एजेंट सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कंपनी में ले जाते हैं. वहां आईडी कार्ड जारी होते हैं.
सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले: एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि आरोपियों के साथ ही शिकार बने युवाओं से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चीनी साइबर क्रिमिनल्स ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका में एजेंट बना रखे हैं. जो युवाओं को विदेश भेजने के साथ ही उन देशों के लोगों के बारे में डिटेल्स और बैंक खाता के साथ ही सिम भी उपलब्ध कराते हैं.
अभी डिजिटल अरेस्ट ट्रेंड में हैं. इसलिए, साइबर क्रिमिनल्स ने मल्टी स्टोरी कॉम्पलेक्स में खोले कार्यालय में पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी समेत अन्य एजेंसियों के कार्यालय का सेटअप बना रखा है. साबइर क्रिमिनल की अलग-अलग टीमें काम करती हैं. जो एजेंटों के माध्यम से आए डाटा से ठगी के कॉल कराते हैं. बातचीत में हर जानकारी कंप्यूटर में फीड करते रहते हैं. कोई पुलिस अधिकारी बनता है तो कोई आयकर अधिकारी बनता है. असली सेटअप देखकर वीडियो कॉल पर लोग डर जाते हैं.
धमकी, ट्रेनिंग और कमीशन भी : एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि भारत के अलग-अलग प्रदशों से एजेंट चीनी साइबर क्रिमिनल के लिए बेरोजगार युवाओं को मोटी सेलरी पर भेजते हैं. कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस पहुंचने पर पहले उन्हें धमकाया जाता है. उनके सभी जरूरी दस्तावेज जब्त करके अलग-अलग तरीके से ठगने की अलग-अलग लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं. चीनी साइबर क्रिमिनल्स ट्रांसलेटर की मदद से इनसे बात करता है. एक बार ऑफिस में आने के बाद किसी को मोबाइल पर बात करने की इजाजत नहीं होती है.
मोबाइल जब्त कर शाम को कुछ देर के लिए दिए जाते हैं. ऑफिस के बाद आवास और वहां से कहीं भी नहीं जा सकते हैं. 30 से 35 पेज की स्क्रिप्ट होती है तो एक माह में रटा दी जाती है. साइबर क्रिमिनल ने अलग-अलग देशों के युवाओं को उनके हिसाब से रखते हैं. हर किसी की जिम्मेदारी अलग होती है. जब कोई ऐसा करने से इनकार करता है तो उसकी पिटाई के साथ ही उसे डार्क रूम में बंद करते हैं. रुपयों की मांग परिजन से करते हैं. रुपये पहुंचने ही छोड़ते हैं. जो काम करता है, उसे ठगी की रकम से कमीशन भी देते हैं. जिसकी वजह से अधिकतर लोग लालच में विदेश में बैठकर भारत के लोगों से साइबर ठगी करते हैं.
हर युवक के बदले एजेंट को मिलते 3500 डॉलर: एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि विदेश में अच्छी नौकरी और सेलरी के झांसे में गए युवाओं से साइबर क्रिमिनल गैंग पहले खुद मोटी रकम वसूलता है. जब यहां से लोग विदेश पहुंचते हैं तो एजेंट को हर युवक के बदले 3500 डॉलर तक मिलते हैं. यानी भारत से साइबर क्रिमिनल्स गैंग के पास भेजे गए व्यक्ति के एवज में एजेंट को 3 से 3.5 लाख रुपये मिलते हैं. जो लोग खाते और सिम उपलब्ध कराते थे, उन्हें अलग से रकम दी जाती है. इस बारे में महाराष्ट के रत्नागिरी से पकड़े आमिर से पूछताछ अभी होनी है.
इसके साथ ही पंजाब निवासी एक आरोपी की जानकारी मिली है. जो अजय के माध्यम से युवकों को बुलाने के बाद आतिफ उर्फ रॉनी तक पहुंचाता था. साइबर ठगी के मामले में कुछ समय पहले ट्रांस यमुना पुलिस ने एक गिरोह पकड़ा था, जिसमें 12 लोग शामिल थे. इनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था.
नौकरी गई तो युवाओं को भेजने लगा विदेश: एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि मध्यप्रदेश में इंदौर निवासी आरोपी अजय शुक्ला भी एजेंट है. जो स्नातक है. मर्चेंट नेवी में नौकरी करने मलेशिया गया था. सन 2018 में शादी के लिए भारत आया था. उसकी 2019 में शादी हुई. पत्नी एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती है. 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तो दोबारा नौकरी नहीं लगी. इस दौरान ही चीनी साइबर क्रिमिनल के संपर्क में आया और साइबर क्रिमिनल्स का एजेंट बन गया. अब तक 50 से अधिक युवाओं को विदेश भेज चुका है. अजय के खिलाफ मलपुरा थाना में एक युवक ने केस भी दर्ज कराया है.
आतिफ से मिले अहम सुराग: एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि आरोपी आतिफ अपने पासपोर्ट की समयावधि समाप्त होने पर भारत लौटा था. उसके फोन में कई लोगों की चैट भी मिली है, जिसमें साइबर सिलेवरी के संबंध में बात हो रही है. आरोपियों के संबंध पाकिस्तानी ठगों से भी सामने आए हैं. इसके साथ ही एक पाकिस्तानी एजेंट की फोटो फोन में मिली है. पाकिस्तान के नागरिक का पासपोर्ट भी मिला है. आतिफ ने बताया कि वह स्नातक पास है. मर्चेंट नेवी का कोर्स करके सन 2022 में कंबोडिया नौकरी के लिए पहुंचा था. तब से वहीं रह रहा था. कम्बोडिया में मुलाकात चीनी साइबर ठगों से हो गई तो मोटी कमाई के लालच में सिर्फ भारतीय युवाओं को कंबोडिया पहुंचाने लगा.
नहीं आएं झांसे में, काट दें कॉल: एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि अगर आपके पास कोई अनजान व्यक्ति वीडियो कॉल करके खुद को पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग समेत अन्य किसी विभाग का अधिकारी बताता है तो सतर्क हो जाएं. कहे कि आपने या आपके परिजन ने कोई अपराध किया है. जेल जाएंगे. बचना है तो रुपये देने होंगे. भले ही ऐसा व्यक्ति कोई भी दस्तावेज दिखाए.मगर, ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में नहीं आएं. तुरंत ऐसे व्यक्ति का कॉल काट दें. ऐसा व्यक्ति यदि बैंक खाता नंबर दे रहा है तो समझ जाएं कि साइबर ठग है. जो ठगी के लिए कॉल कर रहा है. जिसकी शिकायत पुलिस से करें. साइबर थाना पुलिस को बताएं. तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें.
अजय पर युवकों ने दर्ज कराया है मुकदमा: एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार शुक्ला के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में 16 सितंबर को मलपुरा थाना क्षेत्र के युवक और उसके एक साथी को साइबर सिलेवरी में फंसाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. अजय शुक्ला ने ही दोनों युवाओं को नवंबर 2024 में 3.5-3.5 लाख रुपये लेकर बैंकॉक भेजा था. जहां से दोनों को 16 जून को कम्बोडिया में भेज दिया गया. कंबोडिया पहुंचकर दोनों युवाओं को साइबर सिलेवरी के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध किया था. जिस पर कंपनी के लोगों ने दोनों के साथ मारपीट की. इसके दोनों के परिजन से साइबर सिलेवरी के क्रिमिनल ने 3-3 लाख रुपये लेकर दोनों को छोड़ा था. जिससे जुलाई 2025 में दोनों वापस भारत आए.
