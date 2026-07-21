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फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप से 2.65 करोड़ की ठगी, अंतरराष्ट्रीय गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम: स्पेशल साइबर अपराध शाखा ने फर्जी निवेश ऐप के जरिए 2 करोड़ 65 लाख 55 हजार रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी फर्मों और बैंक खातों के माध्यम से दुबई स्थित साइबर ठगी सिंडिकेट को बैंक खाते उपलब्ध कराते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड और दुबई वीजा सहित पासपोर्ट बरामद किए हैं.

साइबर क्राइम के 6 आरोपी गिरफ्तार: दरअसल गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत मिली थी. जिसपर तकनीकी जांच और बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने गाजियाबाद, बहादुरगढ़ और दिल्ली में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि ठगी की गई रकम में से करीब 6 लाख रुपये एक निजी फर्म के खाते में पहुंचे थे. ये फर्म आरोपी सोनू चौधरी संचालित कर रहा था.

गुरुग्राम में साइबर ठगी के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

विदेश में पहुंचाई ठगी की राशि: पूछताछ में सोनू ने बताया कि उसने ये बैंक खाता 60 हजार रुपये लेकर पुनीत चौधरी को उपलब्ध कराया था. वहीं पुनीत ने खुलासा किया कि वो दिल्ली निवासी सम्राट सिब्बल के साथ मिलकर दुबई स्थित साइबर ठगी सिंडिकेट के लिए काम करता था और बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम विदेश में बैठे गिरोह तक पहुंचाई जाती थी. इसके बदले करीब 5 प्रतिशत कमीशन मिलता था.