आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर से साइबर ठगी,फर्जी बैंक कॉल से लगाया चूना
छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी की वारदात बढ़ती जा रही है. इस बार ठगों ने आईआईटी के प्रोफेसर को चूना लगाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 3, 2026 at 3:30 PM IST
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में साइबर ठगी की बड़ी वारदात हुई है. आईआईटी भिलाई के सहायक प्राध्यापक से ठगों ने 1 लाख 79 हजार रुपये की ठगी को अंजाम दिया है. आरोपी ने फर्जी बैंक कॉल के जरिए यह ठगी की है. आरोपी ने खुद को बैंक का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताकर कॉल किया और प्रोफेसर को भरोसे में लेकर फर्जी लिंक के जरिए उनके क्रेडिट कार्ड से रकम पार कर दी.
ठगी के खिलाफ प्रोफेसर ने दर्ज कराई शिकायत
ठगी के शिकार प्रोफेसर ने फ्रॉड की पूरी शिकायत दुर्ग भिलाई पुलिस में दर्ज कराई है. आईआईटी निवास डॉ. अविजित साहा ने शिकायत में बताया है कि उसके पास बैंक के कस्टमर केयर से कॉल आया. इस कॉल में शातिर अपराधी ने उन्हें एक लिंक भेजा और इसके जरिए कुल 1 लाख 79 हजार रुपये की ठगी कर ली.
लिंक क्लिक करते ही हो गई ठगी
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ रही थी. 31 दिसंबर 2025 को उन्हें एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को बैंक का अधिकारी बताया. प्रोफेसर ने उसे अपनी समस्या बताई तो उसने समाधान के नाम पर एक लिंक भेजा, जो बैंक की आधिकारिक वेबसाइट जैसा दिखाई दे रहा था.लिंक पर क्लिक कर डॉ. साहा ने लॉग-इन किया और बताए अनुसार कार्ड की डिटेल भर दी. डिटेल भरते ही उनके कार्ड से 1 लाख 78 हजार 910 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया.
आआईटी भिलाई के असिस्टेंट प्रोफेसर ने साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है- मणिशंकर चंद्रा,एएसपी, दुर्ग भिलाई
पीड़ित ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई
ठगी का अहसास होते ही उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई.घटना के करीब दो महीने बाद पुलिस ने धारा 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या वेबसाइट पर भरोसा न करें और बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा न करें.