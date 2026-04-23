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डिजिटल अरेस्ट का झांसा और छत्तीसगढ़ में बड़ी साइबर ठगी, हरकत में आई पुलिस

छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बड़ी साइबर ठगी हुई है. घटना दुर्ग की है.

Durg Bhilai Police
दुर्ग भिलाई पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 7:45 PM IST

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दुर्ग: छत्तीसगढ़ में साइबर ठग लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया है. पूरी घटना दुर्ग के स्मृति नगर थाना क्षेत्र की है. ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 62 वर्षीय महिला से करीब 7 लाख रुपए ऐंठ लिए.

क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ठगी

आरोपी खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर कई दिनों तक वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे. वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आर्य नगर कोहका भिलाई निवासी निर्मला चौबे ने शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद इस केस में जांच शुरू कर दी गई है.

दुर्ग में डिजिटल अरेस्ट का केस (ETV BHARAT)

महिला को डराकर की साइबर ठगी

13 मार्च 2026 को पीड़िता के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया, जिसमें 5-7 लोग पुलिस की वर्दी में नजर आए. इनमें से एक ने अपना नाम संदीप राव बताते हुए खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताया. आरोपियों ने महिला को झांसे में लेते हुए कहा कि उनके नाम से एक निजी बैंक में करोड़ों का अवैध लेन देन हो रहा है. इस वजह से जांच के लिए उनके घर की तलाशी ली जाएगी. लगातार कॉल और मैसेज के जरिए महिला को डराया गया कि अगर उन्होंने किसी को जानकारी दी तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा.

जांच में जुटी पुलिस

उसके बाद डर की वजह से 16 मार्च को महिला ने अपने एसबीआई खाते से 3 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद 17 मार्च को दो युवक और एक युवती उनके घर पहुंचे और 4 लाख रुपए और मांगे. ठगों के कहने पर महिला ने मुथुट फाइनेंस में सोना गिरवी रखकर यह रकम भी ट्रांसफर कर दी. ठगों ने फर्जी एफआईआर और कोर्ट के दस्तावेज दिखाकर भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने पर पैसा लौटा दिया जाएगा. जब रकम वापस नहीं मिली, तब 22 अप्रैल को महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अब पुलिस पूरे केस की जांच कर रही है.

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