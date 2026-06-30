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बिलासपुर में बुजुर्ग के खाते से रुपए पार, जांच में जुटी सिरगिट्टी पुलिस

पीड़ित ने शिकायत की है कि उसके खाते से सात बार ट्रांजेक्शन कर रुपए निकाले गए.

Bilaspur Police
बिलासपुर पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 5:57 PM IST

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बिलासपुर: साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक के बैंक खाते से करीब 2 लाख रुपये पार कर दिए गए. सिरगिट्टी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है.

सिरगिट्टी थाना में शिकायत

सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग से ठगों ने बैंक खाते से अलग-अलग सात ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 1.99 लाख रुपये पार कर लिया. पीड़ित ने इसकी शिकायत सिरगिट्टी थाने में अज्ञात के खिलाफ किया है.

28 जून को निकाले गए पैसे

सिरगिट्टी थाना प्रभारी वाई पी सिंह ने बताया की रूचिका विहार कॉलोनी के रहने वाले देवेंद्र कुमार रावत ने थाने में आवेदन दिया है. इस आवेदन में बताया गया है कि उनका बचत खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मध्यनगरी चौक शाखा में है. उनके खाते से 28 जून को अलग-अलग समय पर सात बार ट्रांजेक्शन के जरिए 1,99,285.45 रुपये की राशि निकाल ली गई.

मोबाइल फोन कर एक शख्स ने दी सूचना

पीड़ित को इसकी जानकारी उस वक्त हुई, जब उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन के माध्यम से खाते से रकम निकालने की जानकारी दी. पीड़ित ने बताया कि मोबाइल नंबर पर दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं किया.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

सिरगिट्टी पुलिस ने शुरुआती जांच में साइबर ठगी का मामला पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है. छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है. लगातार यहां लोगों को साइबर ठग निशाना बना रहे हैं. पुलिस की तरफ से समय समय पर कार्रवाई होती है. उसके बावजूद साइबर ठगी के मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है.

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