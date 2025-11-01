ETV Bharat / state

पीएम मुद्रा योजना के नाम पर की साइबर ठगी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

लोन का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाने व साइबर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Cyber Fraud in Baran
साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 8:03 AM IST

3 Min Read
बारां: साइबर थाना पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि आरोपी टोंक के बनेठा इलाके का चेतराम मीणा पुत्र रामसहाय (22) है. गत 22 सितंबर को फरियादी बारां के किशनगंज थाने के सोडाना निवासी रितेश नागर ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें फरियादी ने बताया कि उसके गांव का गोविंद मीणा और उसका साला चेतराम मीणा दोनों आए और बोले कि अपना आधार कार्ड दे दो. तुम्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिला देंगे. फरियादी व उसके भाई का खाता खुलने के बाद गोविंद व चेतराम वेरिफिकेशन के नाम पर एटीएम कार्ड और मोबाइल की सिम भी ले गए.

फरियादी के खाते में उनके कहे अनुसार जब रकम नहीं आई तो उसने व उसके भाई ने बैंक में जाकर मालूम किया. इस पर पता चला कि उसके भाई के बैंक खाते में 3 लाख रुपए से अधिक रकम जमा हुई है, जो निकाल भी ली गई. गत 26 अगस्त से 27 अगस्त के बीच जयपुर से यह राशि कई बार में निकाली गई. फरियादी ने जब बैंक मैनेजर से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके बैंक खाते में साइबर धोखाधड़ी की राशि जमा होकर निकाली गई है. इन दोनों आरोपियों ने साइबर अपराधियों के साथ मिलीभगत करके गांव के अन्य भोले-भाले किसानों व गरीब लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके खाते खुलवाए हैं. आरोपी गोविंद व चेतराम गिरोह बनाकर इलाके में बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी कर रहे थे.

इस पर साइबर क्राइम थाने के पुलिस निरीक्षक अशोक चौधरी ने जांच शुरू की. टीम का गठन किया गया. इस टीम ने जांच की तो पता चला कि आरोपी चेतराम मीणा पहले से ही टोंक जेल में बंद है. आरोपी ने क्षेत्र के कई लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर बैंक खाते खुलवा रखे हैं और उनके साथ साइबर ठगी की है. इस पर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के तहत टोंक की जेल से गिरफ्तार किया गया. अब उससे पूछताछ जारी है.

CYBER FRAUD IN BARAN
फायरिंग के मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Baran)

फायरिंग के मुख्य आरोपी सहित सात गिरफ्तार: जिले के छीपाबड़ौद क्षेत्र में गत 24 अक्टूबर रात को एक ढाबे पर हुई फायरिंग के मुख्य आरोपी ठेका मेजर नेमीचंद उर्फ भूरा गुर्जर और उसके छह साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों में मुख्य शूटर नेमीचंद गुर्जर के अलावा रामप्रसाद गुर्जर, भवानी सिंह उर्फ बन्टी मीणा, बनवारीलाल मीणा, रोशन गुर्जर, दुर्गेश गुर्जर और राय सिंह गुर्जर शामिल हैं. घटना में इस्तेमाल की गई सफेद थार गाड़ी भी ड्राइवर रामप्रसाद से जब्त कर ली गई है. मुख्य आरोपी नेमीचंद और रोशन गुर्जर से देशी कट्टा बरामदगी के लिए पूछताछ जारी है और उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है. बाकी पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

ETV Bharat Logo

