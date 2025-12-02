SIR के बहाने साइबर ठगी: वोटर कार्ड निरस्त होने का डर दिखाकर बना रहे हैं लोगों को शिकार, जानिए कैसे बचें
डीजीपी साइबर क्राइम की चेतावनी, SIR के नाम पर ओटीपी और पैसे की डिमांड कर रहे साइबर अपराधी.
Published : December 2, 2025 at 10:56 AM IST
जयपुर: राजस्थान में चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चलाया जा रहा है. यह मुहिम लगातार चर्चा में है. ऐसे में साइबर अपराधी अब SIR के नाम पर साइबर ठगी का नया हथकंडा अपना रहे हैं. डीजी साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने आमजन को सतर्क किया है कि साइबर ठग सोशल मीडिया और एसएमएस पर फर्जी संदेश भेज रहे हैं. इन संदेशों में जनता को डराया जाता है कि यदि उन्होंने तुरंत एसआईआर फॉर्म नहीं भरा तो उनका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा.
डीजी अग्रवाल ने बताया कि साइबर ठग इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक फर्जी लिंक भेजते हैं. लिंक पर क्लिक करने के बाद वे लोगों से प्रक्रिया पूरी करने के बहाने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या तथाकथित प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रुपए मांगते हैं. यह पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी पर आधारित है. जिसका उद्देश्य गोपनीय जानकारी और धन लूटना है.
यह पांच सावधानी बचा सकती है साइबर ठगी से :-
- बीएलओ से मिलें: इस तरह के किसी भी कॉल या फर्जी लिंक पर भरोसा न करें. सीधे अपने बीएलओ से मिलकर ही फॉर्म सही भरें और जमा कराएं.
- एसआईआर या वोटर कार्ड अपडेट के लिए केवल सरकारी डोमेन जैसे ".gov.in" या "eci.gov.in" का ही उपयोग करें. SIR प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है.
- गोपनीयता बनाए रखें: निर्वाचन विभाग या कोई भी अधिकारी आपसे फोन और मैसेज पर ओटीपी, आधार नंबर, पैन या बैंक विवरण कभी नहीं मांगता है. ऐसी जानकारी किसी के साथ साझा न करें.
- सुरक्षित URL पहचान: किसी भी वेबसाइट पर विवरण दर्ज करने से पहले सुनिश्चित करें कि URL की शुरुआत HTTPS से हो और एड्रेस बार में ताला (लॉक) का आइकन मौजूद हो.
- साइबर कैफे सुरक्षा: यदि आप साइबर कैफे से फॉर्म भर रहे हैं तो काम खत्म होने पर 'ब्राउजर हिस्ट्री' और 'कैश' डिलीट करें. अनिवार्य रूप से लॉगआउट करें. 'ऑटो-सेव' पासवर्ड का विकल्प कभी न चुनें.
ऐसे देखें वोटर लिस्ट में अपना नाम: कोई भी मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए (https://voters.eci.gov.in/searchInSIR/S2UA4DPDF-JK4QWODSE) लिंक पर जाकर 2002-03 की मतदाता सूची देख सकता है. उन्होंने अपील की है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को सूचना दें. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. पुलिस मुख्यालय के हेल्प डेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है.