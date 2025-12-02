ETV Bharat / state

SIR के बहाने साइबर ठगी: वोटर कार्ड निरस्त होने का डर दिखाकर बना रहे हैं लोगों को शिकार, जानिए कैसे बचें

जयपुर: राजस्थान में चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चलाया जा रहा है. यह मुहिम लगातार चर्चा में है. ऐसे में साइबर अपराधी अब SIR के नाम पर साइबर ठगी का नया हथकंडा अपना रहे हैं. डीजी साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने आमजन को सतर्क किया है कि साइबर ठग सोशल मीडिया और एसएमएस पर फर्जी संदेश भेज रहे हैं. इन संदेशों में जनता को डराया जाता है कि यदि उन्होंने तुरंत एसआईआर फॉर्म नहीं भरा तो उनका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा.

डीजी अग्रवाल ने बताया कि साइबर ठग इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक फर्जी लिंक भेजते हैं. लिंक पर क्लिक करने के बाद वे लोगों से प्रक्रिया पूरी करने के बहाने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या तथाकथित प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रुपए मांगते हैं. यह पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी पर आधारित है. जिसका उद्देश्य गोपनीय जानकारी और धन लूटना है.

इसे भी पढ़ें: जागते रहोः आयकर रिफंड के नाम पर साइबर ठगी, SMS और E-mail पर रिफंड का मैसेज आए तो रहें सावधान