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फेसबुक पर ऑनलाइन बिजनेस का विज्ञापन देखकर सायबर फ्रॉड का शिकार हुआ प्रॉपर्टी डीलर, 7 लाख 90 हजार की ठगी

जीपीएम सायबर फ्रॉड ( ETV Bharat Chhattisgarh )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: ऑनलाइन कमाई और निवेश के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ताजा मामला गौरेला का है, जहां फेसबुक पर ऑनलाइन कारोबार का विज्ञापन देखकर एक प्रॉपर्टी डीलर 7 लाख 90 हजार रुपये की साइबर ठगी का शिकार हो गया.

फेसबुक से शुरू हुआ ठगी का खेल गौरेला के वार्ड क्रमांक 09, पुराना गौरेला निवासी विशाल जसवाल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं. मार्च 2026 में उन्होंने फेसबुक स्क्रोल करने के दौरान esellerstorebuy.cc और esellerstorebuy.xyz वेबसाइटों के विज्ञापन देखे. इनमें अधिक लाभ कमाने का प्रलोभन दिया गया था. इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क किया गया और ऑनलाइन सामान बेचकर कमाई करने का भरोसा दिलाया गया. जिसके बाद ठगों के कहने पर पीड़ित ने शुरुआत में पांच लाख रुपये जमा किए. इसके बाद उन्हें वर्चुअल खाते में डॉलर के रूप में कमाई होती दिखाई गई. जब उन्होंने यह रकम अपने वास्तविक बैंक खाते में लेने की कोशिश की, तो ठगों ने अतिरिक्त शुल्क जमा करने की बात कही. मुनाफा मिलने की उम्मीद में वह पैसे जमा करते रहे और अंततः 7.90 लाख रुपये गंवा बैठे.