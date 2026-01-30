ETV Bharat / state

साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन शातिर गिरफ्तार, चीन से ऑपरेट होता साइबर गैंग

शामली: जनपद शामली में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शामली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त होने वाले मोबाइल फोन के साथ कई अन्य सामान बरामद हुए हैं.



साइबर फ्रॉड में तीन गिरफ्तार: स्थानीय पुलिस के अनुसार, आरोपी म्यूल खातों (Mule Accounts) के माध्यम से भोले-भाले लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे. यह गिरोह व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप के लिंक भेजकर अधिक मुनाफे का लालच देते थे. जैसे ही लोग निवेश करते थे, उनकी रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर आपस मे बांट लेते थे. इस गिरोह ने अब तक लगभग 20 करोड़ रुपये की ठगी की है. राज्य के अलग-अलग जनपदों में लगभग 41 शिकायतें दर्ज हैं.



चीनी कंपनियों के साथ साइबर फ्रॉड: पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद अमन अंसारी, त्रिलोकचंद, धर्मेंद्र कुमार निवासी रसूलपुर के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपीयों ने बताया कि उनका साथी रेहान खान, कामेश्वर और आकाश गुप्ता भोले-भाले लोगों के बैंक खाते उपलब्ध कराते थे. इन खातों में ठगी की रकम मंगाकर चीनी कंपनियों के द्वारा साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाता था.

मामले में पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि ट्रेडिंग और ऑनलाइन ठगी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो चीन से डायरेक्ट संपर्क में थे. आरोपी जनता से कमीशन बेस पर खाता खुलवाते थे, फिर खाते में डाला जाने वाला पैसा चीनी ठगों के द्वारा निकलवा लेते थे और 2% कमीशन पर बटवारा कर लेते थे. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.