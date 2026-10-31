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दिल्ली: ₹2.21 लाख की ठगी की जांच में खुला 10 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्क, 5 आरोपी गिरफ्तार

5 आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में फर्जी ट्रैफिक चालान के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अमित गोयल के नेतृत्व में साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक, इस नेटवर्क से देशभर में दर्ज 544 साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी मिली हैं, जिनमें 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम शामिल है।इस पूरे मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई थी. शिकायतकर्ता के मोबाइल पर ट्रैफिक चालान के भुगतान के नाम पर एक मैसेज आया था. मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड से 2 लाख 21 हजार रुपये की अनधिकृत ट्रांजैक्शन हो गई. इस मामले में 28 नवंबर 2025 को साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.