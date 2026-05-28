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लखीमपुर खीरी में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़; चार आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन गेमिंग के जरिये करते थे ठगी

क्षेत्राधिकारी शिवम कुमार ने बताया कि टीम ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को पकड़ा है.

लखीमपुर खीरी में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़
लखीमपुर खीरी में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
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लखीमपुर खीरी : जिले के पढ़ुआ थाना पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग और पैसा दोगुना करने का लालच देकर लोगों से ठगी करते थे. पुलिस को आरोपियों के पास से आठ महंगे मोबाइल, 20 एटीएम कार्ड, 11 सिमकार्ड, चेक बुक, बैंक पासबुक, एक कार और एक बाइक बरामद हुई है.



निघासन पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवम कुमार ने बताया कि क्षेत्र में पिछले काफी समय से ऑनलाइन गेमिंग और इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसे गायब होने की शिकायतें मिल रही थीं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुंडीर के नेतृत्व में टीम लगातार निगरानी और जांच कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि साइबर ठगी में शामिल कुछ युवक ढखेरवा निघासन रोड पर लखहा मोड़ के पास मौजूद हैं.

सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष कुमार, दिलीप कुमार, अंकित कुमार और आशीष गौतम के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.


पुलिस के अनुसार, आरोपी थर्ड पार्टी मोबाइल गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे. उन्होंने बताया कि यह ऐप सोशल मीडिया लिंक के जरिए डाउनलोड कराए जाते थे. आरोपी पहले लोगों को कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाते थे, फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट के नाम पर जोड़ते थे.

उन्होंने बताया कि जैसे ही लोग पैसे लगाते, आरोपी ओटीपी के जरिए उनके बैंक खातों से रकम साफ कर देते थे. पूछताछ में यह सामने आया कि गिरोह साइबर ठगी के पैसों को अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई गेटवे के जरिए ट्रांसफर करता था. इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों को ट्रांजेक्शन पर करीब 15 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था.

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और इसके तार अन्य जिलों व राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है. जल्द ही पूरे गिरोह का बड़ा खुलासा होने की संभावना है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान ऐप, लिंक या ऑनलाइन गेमिंग स्कीम के झांसे में न आएं और किसी को भी ओटीपी या बैंकिंग जानकारी साझा न करें.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आठ मोबाइल, 11 सिमकार्ड, 20 एटीएम कार्ड, तीन बैंक पासबुक, चेक बुक, एक कार और बाइक बरामद की है.

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