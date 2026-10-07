ETV Bharat / state

पेंशन सत्यापन के नाम पर बुजुर्ग से साइबर ठगी, APK फाइल भेजकर खाते से उड़ाए 11 लाख

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

रांचीः साइबर अपराधियों ने पेंशन सत्यापन के नाम पर रांची के धुर्वा के एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया. अपराधियों ने पहले मोबाइल पर संपर्क किया और खुद को पेंशन सत्यापन से जुड़ा व्यक्ति बताया.

इसके बाद व्हाट्सऐप के माध्यम से APK फाइल भेजकर उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कराया गया. एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आरोपी ने पेंशन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर बैंक संबंधी जानकारी हासिल की. इसके बाद बुजुर्ग के खाते से लाखों रुपये की रकम निकाल ली.