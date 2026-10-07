पेंशन सत्यापन के नाम पर बुजुर्ग से साइबर ठगी, APK फाइल भेजकर खाते से उड़ाए 11 लाख
रांची में एक बुजुर्ग से पेंशन के नाम पर साइबर ठगी हुई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 11:52 PM IST
रांचीः साइबर अपराधियों ने पेंशन सत्यापन के नाम पर रांची के धुर्वा के एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया. अपराधियों ने पहले मोबाइल पर संपर्क किया और खुद को पेंशन सत्यापन से जुड़ा व्यक्ति बताया.
इसके बाद व्हाट्सऐप के माध्यम से APK फाइल भेजकर उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कराया गया. एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आरोपी ने पेंशन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर बैंक संबंधी जानकारी हासिल की. इसके बाद बुजुर्ग के खाते से लाखों रुपये की रकम निकाल ली.
एफआईआर दर्ज
इस मामले को लेकर साइबर क्राइम थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया है. शिकायतकर्ता हृदय नारायण धुर्वा स्थित एचईसी कॉलोनी के रहने वाले हैं. पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(C) और 66(D) के तहत केस दर्ज किया है.
ऐसे बुना ठगी का पूरा जाल
एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक ठगी की शुरुआत पेंशन सत्यापन के बहाने हुई. साइबर अपराधियों ने पीड़ित से संपर्क कर बताया कि उनके पेंशन/बैंक ऑफ इंडिया पेंसन वेरोफिकेसन से संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी है. इसके लिए उन्हें एक लिंक/एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया. जिसके बाद साइबर अपराधियों ने व्हाट्सऐप के जरिए APK फाइल भेजी.
साइबर आपरधियों ने पेंशन सत्यापन के नाम पर पीड़ित से एप्लीकेशन को डाउनलोड कराया और बैंकिंग संबंधी जानकारी हासिल की. इसके बाद ठगी का असली खेल शुरू हुआ. बुजुर्ग के खातों के हैक कर 11 लाख की रकम की निकासी कर ली गई. शिकायत में अलग-अलग तारीखों में बैंक खाते से बड़ी रकम के ट्रांजेक्शन का उल्लेख है.
एफआईआर में दर्ज विवरण के अनुसार 11 सितंबर से 14 सितंबर के बीच कई लेनदेन किए गए, जिनमें कुल रकम करीब 11 लाख रुपये बताई गई है. पीड़ित को जब खाते से रकम निकलने की जानकारी हुई तो मामले की शिकायत पुलिस से की गई. इसके बाद साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, जांच अधिकारी के रूप में इंस्पेक्टर नागेंद्र साहू को जिम्मेदारी दी गई है.
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