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सावधान! किराए के नाम पर साइबर ठगी, बलौदाबाजार पुलिस की जांच में खुलासा

आरोपी की बातों में आकर प्रार्थिया ने 25 जुलाई 2025 को अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से कुल ₹2,21,980 रुपए जमा कर दिए. रकम जमा करने के बाद जब प्रार्थिया ने किराए से संबंधित जानकारी और दस्तावेज मांगे, तो आरोपी टालमटोल करने लगा. कुछ समय बाद उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया. तब जाकर प्रार्थिया को एहसास हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है.

मामला तब शुरू हुआ जब प्रार्थिया ने मुंबई में स्थित अपने मकान को किराए पर देने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया. विज्ञापन में दिए गए संपर्क नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और खुद को मकान किराए पर लेने का इच्छुक बताया. आरोपी ने बातचीत के दौरान विश्वास जीतते हुए जल्द ही मकान फाइनल करने की बात कही और डिपॉजिट मनी जमा कराने का प्रस्ताव रखा.

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार में साइबर ठगी के केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. किराए के मकान के नाम पर कुल 2.21 लाख रुपये की ठगी की गई है. आरोपी को बलौदाबाजार पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किराए के मकान का विज्ञापन देना एक महिला को भारी पड़ गया। किरायेदार बनकर संपर्क करने वाले एक युवक ने भरोसे का फायदा उठाते हुए लाखों रुपए की ठगी कर ली. हालांकि पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के चलते आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है

पुलिस थाना सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी लखेश केवट ने ETV भारत को बताया कि किराए के मकान के नाम पर की गई साइबर ठगी के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई. इस प्रकरण में साइबर सेल के साथ समन्वय कर तकनीकी साक्ष्यों जैसे मोबाइल नंबर, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रेल का बारीकी से विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई.

सुनियोजित रणनीति बनाकर पुलिस टीम को राजस्थान भेजा गया, जहां से आरोपी को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से डिपॉजिट मनी के नाम पर रकम ठगना स्वीकार किया है.आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा- लखेश केवट, थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार

अलवर से दबोचा गया आरोपी

पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए राजस्थान के अलवर जिले में दबिश दी. उसके बाद आरोपी को उसके निवास स्थान से हिरासत में लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान ताहिर खान (24 वर्ष) निवासी पीपलखेड़ा थाना बड़ौदा मेव जिला अलवर के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने किराए के मकान के नाम पर ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए ठगी करना स्वीकार कर लिया है.

संगठित तरीके से रचा था जाल

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से इस ठगी को अंजाम दिया. पहले ऑनलाइन विज्ञापन खोजा, फिर मकान मालिक से संपर्क किया और भरोसा जीतने के बाद डिपॉजिट के नाम पर पैसे ट्रांसफर करा लिए. यह तरीका आजकल साइबर अपराधियों के बीच तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें वे लोगों की जरूरत और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं.

बलौदाबाजार पुलिस की आम लोगों से अपील

बलौदाबाजार थाना प्रभारी लखेश केवट ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन माध्यम से लेनदेन करते समय पूरी सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव में आकर अज्ञात खातों में पैसा ट्रांसफर न करें. संदिग्ध मामलों में तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

किसी अनजान व्यक्ति को बिना सत्यापन पैसे ट्रांसफर न करें

किराए या खरीद-फरोख्त के मामलों में दस्तावेजों की जांच जरूर करें

संदिग्ध कॉल या मैसेज मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें

बलौदाबाजार में साइबर ठगी का यह नया केस बढ़ते साइबर अपराध की ओर इशारा करता है. इस केस में पुलिस की सूझ बूझ और तुरंत एक्शन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. यह घटना एक बड़ी सीख भी देती है कि डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है.