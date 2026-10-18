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GSI के ADG से 2.12 करोड़ की साइबर ठगी, जिम ट्रेनर महाराष्ट्र से गिरफ्तार, टेलीग्राम चैनल से जुड़ा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( सोर्स- पुलिस मुख्यालय, जयपुर. )

जयपुर : भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग (GSI) के ADG को डिजिटल अरेस्ट कर 2.12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर की टीम ने एक जिम ट्रेनर को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. वह टेलीग्राम चैनल के जरिए साइबर ठगों से जुड़ा और उनके लिए काम कर रहा था. अब पुलिस साइबर ठगी के इस पूरे नेटवर्क के जड़ें तलाशने में जुटी है.

एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि मामले की जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वॉट्सएप चैट, बैंक खातों के स्टेटमेंट, केवाईसी दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया. इस दौरान उल्हासनगर (महाराष्ट्र) निवासी रविंद्र जितेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ अक्षय उर्फ देवा की भूमिका सामने आई. वह उल्हासनगर में जिम ट्रेनर है.