GSI के ADG से 2.12 करोड़ की साइबर ठगी, जिम ट्रेनर महाराष्ट्र से गिरफ्तार, टेलीग्राम चैनल से जुड़ा
वह टेलीग्राम चैनल के जरिए साइबर ठगों से जुड़ा और उनके लिए काम कर रहा था.
Published : October 18, 2026 at 12:20 PM IST
जयपुर : भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग (GSI) के ADG को डिजिटल अरेस्ट कर 2.12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर की टीम ने एक जिम ट्रेनर को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. वह टेलीग्राम चैनल के जरिए साइबर ठगों से जुड़ा और उनके लिए काम कर रहा था. अब पुलिस साइबर ठगी के इस पूरे नेटवर्क के जड़ें तलाशने में जुटी है.
एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि मामले की जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वॉट्सएप चैट, बैंक खातों के स्टेटमेंट, केवाईसी दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया. इस दौरान उल्हासनगर (महाराष्ट्र) निवासी रविंद्र जितेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ अक्षय उर्फ देवा की भूमिका सामने आई. वह उल्हासनगर में जिम ट्रेनर है.
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टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ था : उन्होंने बताया, जांच में सामने आया कि आरोपी टेलीग्राम पर BRO PAY चैनल के माध्यम से साइबर अपराध में संलिप्त लोगों के संपर्क में आया. आरोपी रुपए के लालच में बैंक खाते उपलब्ध करवाने, अन्य आरोपी को होटल में ठहराने व उसके बैंकिंग दस्तावेजों, सिम कार्ड व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संभालने में सहयोग करता था. उसे उल्हासनगर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया. अब उसे रिमांड पर लेकर साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के SHO आरपीएस गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में उससे पूछताछ जारी है.
अकाउंट और सिम मैनेज करने में मदद की : पड़ताल में सामने आया कि आरोपी टेलीग्राम पर संचालित BRO PAY चैनल के माध्यम से साइबर अपराध में संलिप्त लोगों के संपर्क में आया और पैसों के लालच में उनके लिए काम करने को तैयार हुआ. आरोपी ने संबंधित व्यक्ति के निर्देश पर रोहित रेवण कटकधोंड को ठहराने के लिए उल्हासनगर स्थित होटल की लोकेशन उपलब्ध करवाई और होटल में उसकी निगरानी की. आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हुए खुद को देवा बताया और एक अन्य आरोपी रोहित से संपर्क करने के लिए अलग सिम कार्ड का उपयोग किया.
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एपीके फाइल से मोबाइल का कंट्रोल दिया : जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने होटल में पार्सल के माध्यम से प्राप्त मोबाइल फोन और 20 हजार रुपए की रकम संबंधित लोगों के निर्देश पर हासिल किए और मोबाइल फोन में बैंक खाते से लिंक सिम कार्ड का उपयोग किया. आरोपी ने संबंधित व्यक्ति की ओर से भेजी गई एक एपीके फाइल को मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया. रोहित रेवण कटकधोंड के बैंक खाते से संबंधित सिम कार्ड, चेकबुक एवं अन्य बैंकिंग दस्तावेज अपने पास रखे और बैंक खाते व दस्तावेजों की जानकारी वॉट्सएप के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को भेजी.
बैंक खातों से रकम का लेनदेन भी किया : पड़ताल में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने संबंधित व्यक्ति के निर्देशानुसार विभिन्न बैंक खातों में धनराशि का लेन-देन किया और रोहित व उसके साथी की तस्वीरें भी संबंधित व्यक्ति को भेजीं. इस काम के बदले उसे कमीशन मिला. इस प्रकार आरोपी की भूमिका बैंक खातों के दुरुपयोग, संदिग्ध धनराशि के हस्तांतरण एवं साइबर ठगी से जुड़े व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने के रूप में सामने आई है.
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पीड़ित को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगा : उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों ने जयपुर निवासी GSI के एडीजी को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित को पुलिस व सरकारी अधिकारी बनकर वॉट्सएप पर वीडियो कॉल किए गए. मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आने और फर्जी सरकारी पत्र व गिरफ्तारी लेटर भेजकर गिरफ्तारी का भय दिखाया गया. पीड़ित पर साइबर ठगों ने लगातार निगरानी रखी और हमेशा लाइव लोकेशन ऑन रखने का दबाव बनाया.
बैंक खातों में जमा करवाए 2.12 करोड़ रुपए : इसके बाद बैंक खाते की जांच के नाम पर विभिन्न खातों में RTGS के माध्यम से रकम जमा कराने का दबाव बनाया गया. भयभीत परिवादी से अलग-अलग बैंक खातों में 2.12 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर करवाई. इस रकम को साइबर अपराधियों ने अपने नेटवर्क के जरिए कई बैंक खातों में डायवर्ट कर मनी लेयरिंग की. बैंक खातों, KYC, मोबाइल नंबर, CDR और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण से आरोपी की पहचान हुई.