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फर्जी बैंक ID का खेल बेनकाब! दिल्ली में साइबर पुलिस की रेड, 43 महिलाओं समेत कुल 83 लोगों को हिरासत में

गिरफ्त कर पुलिस बैन में ले जाती पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजस्थान के डीग में एक निजी बैंक के नाम पर फर्जी पहचान पत्र व विजिटिंग कार्ड तैयार कर क्रेडिट कार्ड बेचने के कथित मामले की जांच दिल्ली के उत्तम नगर तक पहुंच गई. डीग साइबर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तकनीकी और स्थानीय सहायता से उत्तम नगर स्थित आनंद एंटरप्राइजेज के कार्यालय पर छापा मारकर 43 महिलाओं समेत कुल 83 लोगों को हिरासत में लिया है. गिरफ्तार सभी लोगों को राजस्थान ले जाया गया है. जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि हिरासत में लिए गए लोगों में से कितने इस कथित नेटवर्क में सीधे तौर पर शामिल थे. जानिए कैसे हुई मामले की शुरूआत मामले की शुरुआत एक ग्राहक से हुई, जिसे व्हाट्सएप के जरिए एक निजी बैंक के कर्मचारी के नाम से फर्जी आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड भेजे गए थे. ग्राहक को बैंक का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का झांसा दिया. दस्तावेजों की सत्यता पर संदेह होने के बाद मामला बैंक के संज्ञान में पहुंचा. इसके बाद डीग साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान राजस्थान पुलिस ने आजमगढ़ निवासी आकाश राठौर को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ में दिल्ली के उत्तम नगर स्थित एक कार्यालय के बारे में जानकारी मिलने के बाद राजस्थान के डीग साइबर पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची. पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से संदिग्ध कार्यालय की पहचान की और 29 अगस्त को आनंद एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई की.