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फर्जी बैंक ID का खेल बेनकाब! दिल्ली में साइबर पुलिस की रेड, 43 महिलाओं समेत कुल 83 लोगों को हिरासत में

पुलिस के पहुंचने पर कार्यालय में बड़ी संख्या में कर्मचारी व प्रशिक्षण से जुड़े लोग मौजूद मिले.

गिरफ्त कर पुलिस बैन में ले जाती पुलिस
गिरफ्त कर पुलिस बैन में ले जाती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 31, 2026 at 9:59 AM IST

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नई दिल्ली: राजस्थान के डीग में एक निजी बैंक के नाम पर फर्जी पहचान पत्र व विजिटिंग कार्ड तैयार कर क्रेडिट कार्ड बेचने के कथित मामले की जांच दिल्ली के उत्तम नगर तक पहुंच गई. डीग साइबर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तकनीकी और स्थानीय सहायता से उत्तम नगर स्थित आनंद एंटरप्राइजेज के कार्यालय पर छापा मारकर 43 महिलाओं समेत कुल 83 लोगों को हिरासत में लिया है.

गिरफ्तार सभी लोगों को राजस्थान ले जाया गया है. जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि हिरासत में लिए गए लोगों में से कितने इस कथित नेटवर्क में सीधे तौर पर शामिल थे.

जानिए कैसे हुई मामले की शुरूआत

मामले की शुरुआत एक ग्राहक से हुई, जिसे व्हाट्सएप के जरिए एक निजी बैंक के कर्मचारी के नाम से फर्जी आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड भेजे गए थे. ग्राहक को बैंक का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का झांसा दिया. दस्तावेजों की सत्यता पर संदेह होने के बाद मामला बैंक के संज्ञान में पहुंचा. इसके बाद डीग साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

जांच के दौरान राजस्थान पुलिस ने आजमगढ़ निवासी आकाश राठौर को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ में दिल्ली के उत्तम नगर स्थित एक कार्यालय के बारे में जानकारी मिलने के बाद राजस्थान के डीग साइबर पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची. पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से संदिग्ध कार्यालय की पहचान की और 29 अगस्त को आनंद एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई की.

पुलिस के पहुंचने पर कार्यालय में बड़ी संख्या में कर्मचारी व प्रशिक्षण से जुड़े लोग मौजूद मिले. टीम ने मौके से 83 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 43 महिलाएं हैं. पुलिस के मुताबिक इन लोगों से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वे किस तरह का काम कर रहे थे. ग्राहकों से संपर्क करने के लिए उन्हें किस तरह की जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते थे.

प्रारंभिक पूछताछ में 47 वर्षीय सलोनी मित्तल का नाम भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार वह कार्यालय के संचालन से जुड़ी हुई थी. पूछताछ में कंपनी के एक अन्य सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े होने की बात भी सामने आई है. हालांकि इस संबंध में पुलिस की विस्तृत जांच अभी जारी है.

पुलिस अब कथित फर्जी आईडी व विजिटिंग कार्ड तैयार करने वाले व्यक्ति या गिरोह का पता लगाने में जुटी है. इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि ग्राहकों का मोबाइल नंबर व अन्य व्यक्तिगत डेटा इन लोगों तक कैसे पहुंचा और क्रेडिट कार्ड के नाम पर ग्राहकों से किस तरह संपर्क किया जाता था. पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कहीं इस नेटवर्क के जरिए देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों को निशाना तो नहीं बनाया गया है.

फिलहाल, हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इनमें से किन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका इस्तेमाल करने व संभावित साइबर ठगी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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