साइबर अपराधियों ने धनबाद डीसी का बनाया फेक व्हाट्सएप अकाउंट, लोगों से सावधान रहने की अपील
धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ किसी भी प्रलोभन और झांसे में ना आने की अपील की.
Published : January 21, 2026 at 4:37 PM IST
धनबाद: साइबर अपराधियों को प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े आईएएस अधिकारियों का जरा भी डर नहीं है. अपराधी आईएएस अधिकारी की प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. ताजा मामला धनबाद जिले से सामने आया है, यहां डीसी आदित्य रंजन की प्रोफाइल फोटो लगाकर प्रशासनिक अधिकारियों और लोगों को प्रलोभन देकर ठगी करने की कोशिश की जा रही थी.
डीसी के फेक प्रोफाइल से ठगी का प्रयास
दरअसल, साइबर अपराधी ने डीसी आदित्य रंजन का नाम और प्रोफाइल फोटो यूज करते हुए फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट इन दो नंबरों से (+84 946654020), (+84 915748591) बनाया है. साइबर ठग इस प्रोफाइल के जरिये प्रशासनिक पदाधिकारी समेत दूसरे लोगों को मैसेज करके ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं. जिसके बाद डीसी ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है.
डीसी की लोगों से सतर्क रहने की अपील
डीसी आदित्य रंजन ने आम लोगों को सतर्क रहने और साइबर ठगों के किसी भी झांसे में नहीं आने की अपील की है. उन्होंने कहा यदि किसी अनाधिकृत फोन नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से पैसों की मांग की जाती है या किसी प्रकार का प्रलोभन, लिंक भेजा जाता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर रिपोर्ट करें. इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक को क्लिक करने से बचें. यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं.
उपायुक्त के नाम व फोटो का दुरुपयोग कर साइबर अपराधी द्वारा फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट (+84 946654020 एवं +84 915748591) बनाया गया है। इसके माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारियों व आमजनों से ठगी का प्रयास किया जा रहा है।मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है।
