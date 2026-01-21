ETV Bharat / state

साइबर अपराधियों ने धनबाद डीसी का बनाया फेक व्हाट्सएप अकाउंट, लोगों से सावधान रहने की अपील

धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ किसी भी प्रलोभन और झांसे में ना आने की अपील की.

Dhanbad DC Aditya Ranjan
धनबाद डीसी आदित्य रंजन (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 21, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: साइबर अपराधियों को प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े आईएएस अधिकारियों का जरा भी डर नहीं है. अपराधी आईएएस अधिकारी की प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. ताजा मामला धनबाद जिले से सामने आया है, यहां डीसी आदित्य रंजन की प्रोफाइल फोटो लगाकर प्रशासनिक अधिकारियों और लोगों को प्रलोभन देकर ठगी करने की कोशिश की जा रही थी.

डीसी के फेक प्रोफाइल से ठगी का प्रयास

दरअसल, साइबर अपराधी ने डीसी आदित्य रंजन का नाम और प्रोफाइल फोटो यूज करते हुए फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट इन दो नंबरों से (+84 946654020), (+84 915748591) बनाया है. साइबर ठग इस प्रोफाइल के जरिये प्रशासनिक पदाधिकारी समेत दूसरे लोगों को मैसेज करके ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं. जिसके बाद डीसी ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है.

जानकारी देते डीसी आदित्य रंजन (Etv bharat)

डीसी की लोगों से सतर्क रहने की अपील

डीसी आदित्य रंजन ने आम लोगों को सतर्क रहने और साइबर ठगों के किसी भी झांसे में नहीं आने की अपील की है. उन्होंने कहा यदि किसी अनाधिकृत फोन नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से पैसों की मांग की जाती है या किसी प्रकार का प्रलोभन, लिंक भेजा जाता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर रिपोर्ट करें. इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक को क्लिक करने से बचें. यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं.

ये भी पढ़ें- जालसाजों के खाते से 2.16 करोड़ रुपये ऐसे किए बरामद, साइबर पुलिस ने 'गोल्डन ऑवर' में मामला सुलझाया

कुख्यात साइबर अपराधी रामगढ़ में गिरफ्तार, हत्या के मामले में भी था वांछित

देवघर बना साइबर ठगों का हॉटस्पॉट! एसपी ने कहा- यह एक साइलेंट क्राइम

TAGGED:

डीसी पर साइबर अपराधियों का हमला
धनबाद में सक्रिय साइबर अपराधी
धनबाद डीसी के नाम व्हाट्सएप अकाउंट
DHANBAD DC FAKE WHATSAPP ACCOUNT
FAKE CYBER ATTACK ON DHANBAD DC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.