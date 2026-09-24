ETV Bharat / state

साइबर ठगी की काली कमाई का 50 फीसदी हिस्सा पहुंचता है चीनी हैंडलर्स तक, जानिए कैसे होता है पैसों का बंटवारा

कॉर्पोरेट अकाउंट का कंट्रोल चीनी हैंडलर्स के पास : उन्होंने बताया कि साइबर ठगी की बड़ी रकम फर्मों के नाम पर खोले गए कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर को किसी दूसरे शहर में बुलाकर होटल में रुकवाया जाता है, जहां बैंक अकाउंट ऑपरेट करने वाली टीम उससे बैंक खाते की इंटरनेट बैंकिंग की आईडी-पासवर्ड लिया जाता है. इसे टेलीग्राम के जरिए चीनी हैंडलर्स को शेयर किया जाता है. इसके बाद पूरे अकाउंट का कंट्रोल चीनी हैंडलर्स के पास रहता है.

भारतीय लोगों की सिम-बैंक खाते का इस्तेमाल : साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच में सामने आया है कि साइबर ठगी में भारतीय लोगों के नाम जारी मोबाइल सिम का उपयोग कर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया जाता है. इसके बाद भारतीय लोगों के नाम से खुले बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती है. इसके बाद चीनी हैंडलर्स टेलीग्राम के माध्यम से इन लोगों से संपर्क करते हैं, जिसमें यूएसडीटी (क्रिप्टो करेंसी) रिसीव करने का एड्रेस दिया जाता है. एक टीम अलग होती है, जो केवल ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलने का काम करती है. इसके बाद क्रिप्टो करेंसी चीनी हैंडलर्स के खातों में ट्रांसफर की जाती है.

क्रिप्टो करेंसी में बदलकर होता है ट्रांसफर : सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के SHO गजेंद्र शर्मा (आरपीएस) ने बताया कि अब तक साइबर अपराध की जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे वह बॉस स्कैम की हो, डिजिटल अरेस्ट की हो या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की हो, उनके विश्लेषण में एक बात प्रमुखता से सामने आई है कि साइबर ठगी की रकम क्रिप्टो करेंसी (यूएसडीटी) के माध्यम से चीनी हैंडलर्स तक पहुंच रही है. इसके लिए क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस टेलीग्राम के जरिए साझा किया जाता है. इस एड्रेस पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की जाती है.

जयपुर : राजस्थान में साइबर अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी के बीच इन मामलों की तहकीकात में एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है. प्रदेश में होने वाले साइबर अपराध की काली कमाई का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा विदेशों से साइबर क्राइम सेंटर चला रहे चीनी हैंडलर्स के पास पहुंच रहा है. चीनी हैंडलर्स दक्षिण एशिया के कुछ देशों में साइबर ठगी के अड्डे चला रहे हैं और वहीं से साइबर ठगी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिलाते हैं. बाकायदा इसके लिए कॉर्पोरेट स्टाइल में ऑफिस सेटअप होता है. साइबर ठगी के इन अड्डों पर राजस्थान के साथ ही देश के अलग-अलग इलाकों के युवाओं को साइबर गुलाम बनाकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिलवाया जाता है. सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर की पड़ताल में साइबर ठगी की काली कमाई को लेकर यह हैरान करने वाली हकीकत सामने आई है.

मोबाइल भी रखते हैं कंट्रोल में : अकाउंट होल्डर की फिजिकल सिम अकाउंट ऑपरेट करने वाली टीम अपने पास रख लेती है. इसका एक दूसरा तरीका यह भी है कि अकाउंट होल्डर के मोबाइल में एपीके फाइल इंस्टॉल कर उनके मोबाइल का कंट्रोल अपने पास ले लिया जाता है. इसमें टीम व्यूअर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मोबाइल पर आने वाले हर मैसेज तक चीनी हैंडलर नजर रखता है.

साइबर ठगी के आरोप में महाराष्ट्र से पकड़े तीन आरोपी. (साइबर क्राइम थाना, जयपुर.)

इसे भी पढे़ं. 50 से ज्यादा म्यूल अकाउंट से 35 करोड़ की ठगी, पोर्टल पर 125 शिकायतें, साइबर ठगी के 23 आरोपी गिरफ्तार

कैश विड्रॉल के बाद नए खाते में जमा होती है नकदी : यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साइबर ठगी की रकम कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इसके बाद साइबर ठगी की रकम को छोटे-छोटे टुकड़ों में कई म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. यह रकम चेक, एटीएम, आधार अनेबल सर्विस, पीओएस मशीन या कैश निकाला जाता है. इस रकम को एक दूसरी टीम कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए किसी अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर करती है. इससे मनी ट्रेल के चैनल को ब्लॉक किया जाता है. जिस अकाउंट में रकम नकद जमा करवाई जाती है, उस पर भी चीनी हैंडलर्स नजर रखते हैं. एक टीम यूएसडीटी खरीदती है और टेलीग्राम पर आए एड्रेस के जरिए चीनी हैंडलर्स तक पहुंचाती है.

इसे भी पढे़ं. दक्षिण एशिया के पांच देशों में फैला साइबर स्कैम सेंटर का जाल, चीनी हैंडलर्स करते हैं ऑपरेट, चंगुल से छूटकर आए युवक ने सुनाई पूरी कहानी

चीनी हैंडलर्स के लिए देश में बैठे लोग करते हैं काम : तहकीकात में एक बात और निकलकर आई है कि चीनी हैंडलर्स अपने साइबर ठगी के भारतीय नेटवर्क के जरिए इस पूरे खेल को अंजाम देते हैं, लेकिन रुपए से जुड़े मामलों पर खुद कंट्रोल रखते हैं. हालांकि, बॉस स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी जैसी बड़ी घटनाएं देश के बाहर बैठे गिरोह के साइबर अपराधियों की ओर से अंजाम दी जाती है, लेकिन उनके लिए मोबाइल सिम और बैंक अकाउंट का इंतजाम देश के भीतर बैठे गिरोह के लोग करते हैं. अकाउंट मैनेज करने, ठगी की रकम को यूएसडीटी में बदलने जैसे काम भी इस गिरोह से जुड़े वे लोग करते हैं, जो देश में ही रहते हैं.

इसे भी पढे़ं. Boss Scam : कॉर्पोरेट अकाउंट को निशाना बनाते हैं साइबर ठग, करोड़ों की धोखाधड़ी...

बेखौफ होकर करते हैं ओरिजिनल सर्वर का इस्तेमाल : ऐसे मामलों में नेट बैंकिंग के आईपी एड्रेस का विश्लेषण किया तो सामने आया कि इसमें वीपीएन या प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ऐसे मामलों में ओरिजनल आईपी एड्रेस कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर जैसे दक्षिण एशियाई देशों की आती है. डिजिटल अरेस्ट के कुछ मामलों में जब वाट्सएप आईपी का विश्लेषण किया तो सामने आया कि संबंधित आईपी एड्रेस देश से बाहर का है. एक-दो मामलों में पाकिस्तान का आईपी एड्रेस भी सामने आया है.

इसे भी पढे़ं. Operation Mule Hunter: अलवर पुलिस ने दो महीने में 150 से ज्यादा ठग दबोचे, 1500 से अधिक बैंक खाते रडार पर

ऐसे बंटती है साइबर ठगी की रकम : पड़ताल में सामने आया है कि साइबर ठगी के खेल में शामिल हर शख्स का कमीशन तय होता है. जिस व्यक्ति की सिम का इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता है, उसे 5 प्रतिशत कमीशन मिलता है. जिसको बैंक अकाउंट रकम ट्रांसफर करने के लिए काम में लिया जाता है, उसका भी करीब पांच फीसदी हिस्सा होता है. अकाउंट मैनेज करने वाली टीम अलग होती है, जिसका पांच-सात फीसदी कमीशन होता है. ठगी की रकम को कैश में बदलने के बाद कैश डिपॉजिट मशीन में रकम जमा करवाने वाले का भी कुछ हिस्सा तय होता है. इन सभी की हिस्सेदारी 40-50 फीसदी होती है. बची हुई 50-60 फीसदी रकम यूएसडीटी के जरिए चीनी हैंडलर्स तक पहुंचती है.

इन चार तरीकों से होती है ठगी की बड़ी वारदातें