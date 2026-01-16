ETV Bharat / state

दिल्ली में साइबर ठगी के बढ़े मामले,ग्रेटर कैलाश में बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, 7 करोड़ ठगे

70 वर्षीय महिला को तीन दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 7 करोड़ की ठगी ( ETV Bharat )