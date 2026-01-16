दिल्ली में साइबर ठगी के बढ़े मामले,ग्रेटर कैलाश में बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, 7 करोड़ ठगे
दिल्ली में हफ्ते भर में डिजिटल अरेस्ट का दूसरा बड़ा मामला, 70 वर्षीय महिला को तीन दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 7 करोड़ की ठगी .
नई दिल्ली: राजधानी में साइबर अपराधियों का आतंक तेजी से फैलता जा रहा है. बीते एक हफ्ते के भीतर साउथ दिल्ली से ऐसे दो बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें बुजुर्गों को डरा धमका कर उनसे करोड़ों 15दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को तीन दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड रुपए की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है. वही इस घटना के बाद साइबर सेल (IFSO ) के द्वारा मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. फिलहाल इस मामले में अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.
दिल्ली में साइबर ठगी के मामले बढ़े : साइबर ठगी के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है जहां दिल्ली में कुछ दिन पहले ही एक एनआरआई दंपति से तकरीबन ₹14 करोड़ 50 लाख साइबर ठगों ने ठग लिए थे. अभी यह मामला सुलझा भी नहीं था की गुरूवार 15 जनवरी दोपहर को थाना सीआर पार्क को सूचना मिलती है कि एक 70 वर्षीय ग्रेटर कैलाश में रहने वाली बुजुर्ग महिला से साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड रुपए बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कराए गए हैं महिला को तीन दिन तक साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर घर में रखा.
बुजुर्ग महिला ग्रेटर कैलाश में अकेले रहती है : बुजुर्ग महिला ग्रेटर कैलाश में अकेले रहती है. उनका परिवार फर्नीचर के बिजनेस किया करता है बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो वहीं बेटी गुरुग्राम में रहती है. वही इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया है कि महिला ने अपने शिकायत में बताया है कि 5 जनवरी को उनके पास कॉल आता है कि आपका सिम पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई मामले हैं आपका सिम गलत प्रयोग में लाया गया है.
महिला को डराकर किया गया डिजिटल अरेस्ट : महिला शुरुआत में इनकार कर देती है तभी पुलिस अधिकारी बताकर महिला को वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही जाती है. जिससे महिला डर जाती है महिला को इतना डराया जाता है कि उन्हें अपने बच्चों से भी बात नहीं करने दिया जाता और अगर बात भी करती है तो वीडियो कॉल ऑन रहता था.
9 से 12 जनवरी के बीच तीन ट्रांजैक्शन कर 7 करोड़ निकाले : साइबर ठगों को यह पता चल चुका था कि महिला घर में अकेली है जिसका उन्होंने फायदा उठाया उन्होंने बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार करने की धमकी दी और कहा कि आप अभी डिजिटल अरेस्ट हो चुकी है. बुजुर्ग महिला से 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में तीन बड़े ट्रांजैक्शन बड़े करवाए गए और महिला इतनी डर गई थी कि उन्होंने आरोपियों के द्वारा बताए गए अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर दिए.
साइबर सेल IFSO को मामला सौंपा गया : जब मंगलवार को महिला के बच्चों ने फोन किया तो महिला ने अपने बच्चों को अपने साथ हुई ठगी के बारे में जानकारी दी इसके बाद महिला के बच्चों ने बुधवार को स्पेशल सेल को इस घटना की जानकारी देते हुए पूरा मामला बताया इसके बाद साइबर सेल IFSO को यह मामला सौंप दिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया.
IFSO के डीसीपी विनीत कुमार का बयान : वहीं IFSO के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि बुजुर्ग महिला ने तीन से चार दिन में आरोपी को पैसे भेजने का काम किया है. हमने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. उनके अकाउंट की जानकारी हमारे पास हैं और मामले की जांच की जा रही है. हमारी पूरी कोशिश है कि जिस भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में पता लगाया जा रहा और जल्द ही उन अकाउंट को सीज किया जायेगा.
