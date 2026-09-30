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साइबर ठगी पर नकेल कसना जरुरी, जागरुकता ही सबसे बड़ा हथियार, 1930 नंबर सबसे कारगर

कोरबा : ​डिजिटल युग में साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं अब सरकार की आधुनिक कार्यप्रणाली से पीड़ितों को पूर्व की तुलना में अधिक राहत मिली है. पहले जहां ठगी के बाद लोगों को थाना और बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब घर बैठे ही मदद मिलने लगी है. ठगी के शिकार लोगों को पहले ये पता नहीं होता था कि सबसे पहले क्या करना है, लेकिन 1930 हेल्पलाइन नंबर के सामने आने के बाद काफी हद तक व्यवस्था आसान हुई है. इस नंबर पर शिकायत करने के बाद लोगों को बैंक जाकर जानकारी देनी होती है. कई मामलों में लोगों के पैसे भी वापस कराए गए हैं. पहले और अब की कार्यप्रणाली में क्या है अंतर ? ​पहले साइबर ठगी का शिकार होने पर पीड़ित को थाने या बैंक जाना पड़ता था. जिसके बाद पुलिस जांच शुरू करती थी. इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे और कई शिकायतें 2 से 3 वर्षों तक लंबित रहती थीं. पैसे तत्काल होल्ड नहीं होने पर साइबर ठग इन्हें निकाल लेते थे. दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेते थे, जिससे पैसों की रिकवरी काफी मुश्किल थी.

अब पीड़ित घर बैठे 1930 नंबर पर कॉल कर सकता है या cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत दर्ज होते ही तुरंत ई-जीरो एफआईआर संबंधित थाने में भेज दी जाती है, जिससे पुलिस तुरंत खाता फ्रीज करने और ट्रांजैक्शन ट्रेस करने की कार्रवाई शुरू कर देती है. इससे पैसों के रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है, सब ठीक रहा तो कुछ प्रक्रियाओं और आवेदन के बाद पीड़ित को पैसे वापस मिल जाते हैं.

साइबर ठगी पर नकेल कसना जरुरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जागरुकता ही सबसे बड़ा हथियार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइबर फ्रॉड के नए तरीके (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिस खाते में भी यह ट्रांसफर हुए हैं. वहां से ठग इसे खर्च नहीं कर सकेंगे. इसके बाद सरल प्रक्रिया के तहत इन पैसों को पीड़ितों को वापस भी दिलवाया जाता है. जीआरएम पोर्टल या 1930 पर कॉल करने पर पैसे होल्ड होने के बाद बैंक भी जाना पड़ता है और अब प्रक्रियाओं का काफी सरलीकरण भी हुआ है- लखन पटले, एएसपी



ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा जिले में साइबर ठगी के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. इस साल शुरुआती 9 महीनों के भीतर ही यह साइबर ठगी का आंकड़ा 120 प्रकरणों तक पहुंच चुका है. जैसे-जैसे लोग जागरूक होकर तुरंत शिकायत कर रहे हैं, ठगी गई राशि को संबंधित बैंक और यूपीआई खातों में होल्ड कराकर सुरक्षित बचाने में सफलता मिल रही है. हालांकि कुछ शिकायतें लंबित हैं, ये ऐसे मामले हैं जिनमें साइबर ठग ने पैसे आहरित कर लिए हैं. इन मामलों में भी पुलिस जांच करती है, कार्रवाई लंबी चलती है.साइबर तक खासतौर पर कोरबा जैसे जिलों को अपना निशाना बना रहे हैं. साइबर ठगी बड़े जिलों तक सीमित नहीं है, छोटे जिलों में भी वह अपना पांव पसार रहे हैं. कम जानकारी वाले लोगों के साथ ही पढ़े-लिखे लोग भी साइबर ठगी के झांसे में आ जाते हैं. ऊर्जाधानी कोरबा में त्योहारों के मौसम में एक खास वर्ग को सार्वजनिक उपक्रमों से अच्छी रकम बोनस के तौर पर मिलती है. इस बोनस की रकम से बाजार में जमकर खरीदारी होती है. साइबर ठग भी सक्रिय रहते हैं, इसलिए त्योहार के सीजन में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.कोरबा जिले के साइबर अपराध के प्रभारी व एडिशनल एसपी लखन पटले का कहना है कि साइबर फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. यह समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है. किसी के साथ भी यदि साइबर फ्रॉड की कोई घटना हो जाए तो तत्काल 1930 पर कॉल करना चाहिए, इससे क्या होगा कि जो पैसे ठगी के जरिए ट्रांसफर किए गए हैं. वह होल्ड हो जाएंगे.

पैसों को होल्ड करना सबसे जरूरी

साइबर मामलों के जानकार और अधिवक्ता अनूप स्वर्णकार कहते हैं कि जैसा ही साइबर ठगी की कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले तो 1930 में कॉल करना है. इसके बाद बैंक जाकर जो घटना हुई है, इसके संबंध में एक शिकायत देनी है और वही शिकायत पुलिस थाने में भी पेश करनी है. पोर्टल पर जैसे ही यह मामले रिपोर्ट होते हैं. ठगी करने वाले लोगों के खातों को होल्ड कर दिया जाता है. इससे पैसे वापसी की संभावना बढ़ जाती है. जितनी जल्दी आप और तुरंत लोग इसकी सूचना देंगे. उतने अधिक पैसे सुरक्षित रहेंगे.



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