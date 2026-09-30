साइबर ठगी पर नकेल कसना जरुरी, जागरुकता ही सबसे बड़ा हथियार, 1930 नंबर सबसे कारगर
साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हमारी जागरुकता ही बड़ा हथियार है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2026 at 5:46 PM IST
कोरबा : डिजिटल युग में साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं अब सरकार की आधुनिक कार्यप्रणाली से पीड़ितों को पूर्व की तुलना में अधिक राहत मिली है. पहले जहां ठगी के बाद लोगों को थाना और बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब घर बैठे ही मदद मिलने लगी है. ठगी के शिकार लोगों को पहले ये पता नहीं होता था कि सबसे पहले क्या करना है, लेकिन 1930 हेल्पलाइन नंबर के सामने आने के बाद काफी हद तक व्यवस्था आसान हुई है. इस नंबर पर शिकायत करने के बाद लोगों को बैंक जाकर जानकारी देनी होती है. कई मामलों में लोगों के पैसे भी वापस कराए गए हैं.
पहले और अब की कार्यप्रणाली में क्या है अंतर ?
पहले साइबर ठगी का शिकार होने पर पीड़ित को थाने या बैंक जाना पड़ता था. जिसके बाद पुलिस जांच शुरू करती थी. इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे और कई शिकायतें 2 से 3 वर्षों तक लंबित रहती थीं. पैसे तत्काल होल्ड नहीं होने पर साइबर ठग इन्हें निकाल लेते थे. दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेते थे, जिससे पैसों की रिकवरी काफी मुश्किल थी.
अब पीड़ित घर बैठे 1930 नंबर पर कॉल कर सकता है या cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत दर्ज होते ही तुरंत ई-जीरो एफआईआर संबंधित थाने में भेज दी जाती है, जिससे पुलिस तुरंत खाता फ्रीज करने और ट्रांजैक्शन ट्रेस करने की कार्रवाई शुरू कर देती है. इससे पैसों के रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है, सब ठीक रहा तो कुछ प्रक्रियाओं और आवेदन के बाद पीड़ित को पैसे वापस मिल जाते हैं.
जिस खाते में भी यह ट्रांसफर हुए हैं. वहां से ठग इसे खर्च नहीं कर सकेंगे. इसके बाद सरल प्रक्रिया के तहत इन पैसों को पीड़ितों को वापस भी दिलवाया जाता है. जीआरएम पोर्टल या 1930 पर कॉल करने पर पैसे होल्ड होने के बाद बैंक भी जाना पड़ता है और अब प्रक्रियाओं का काफी सरलीकरण भी हुआ है- लखन पटले, एएसपी
पैसों को होल्ड करना सबसे जरूरी
साइबर मामलों के जानकार और अधिवक्ता अनूप स्वर्णकार कहते हैं कि जैसा ही साइबर ठगी की कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले तो 1930 में कॉल करना है. इसके बाद बैंक जाकर जो घटना हुई है, इसके संबंध में एक शिकायत देनी है और वही शिकायत पुलिस थाने में भी पेश करनी है. पोर्टल पर जैसे ही यह मामले रिपोर्ट होते हैं. ठगी करने वाले लोगों के खातों को होल्ड कर दिया जाता है. इससे पैसे वापसी की संभावना बढ़ जाती है. जितनी जल्दी आप और तुरंत लोग इसकी सूचना देंगे. उतने अधिक पैसे सुरक्षित रहेंगे.
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