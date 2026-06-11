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काशीपुर में बैंक अधिकारी बनकर बुजुर्ग से 29 लाख की ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: काशीपुर में साइबर ठगों ने बैंक का अधिकारी बनकर एक वृद्ध व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया. ठगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी बैंक एप भेजकर बैंक खाते की जानकारी हासिल की और दो दिनों के भीतर नौ ट्रांजेक्शनों के जरिए 29 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली. पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी एक वृद्ध व्यक्ति के साथ 29 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी हो गई. साइबर अपराधियों ने स्वयं को बैंक का अधिकारी बताकर पीड़ित के मोबाइल पर एक फर्जी एप्लीकेशन भेजी और उसके माध्यम से बैंक खाते की गोपनीय जानकारी हासिल कर ली. इसके बाद आरोपियों ने दो दिनों के भीतर खाते से कुल 29,00,022 रुपये निकाल लिए.

जानकारी के अनुसार गढ़वाल सभा, जसपुर खुर्द, काशीपुर निवासी सुधेश कुमार का एक बैंक शाखा में संयुक्त खाता है. छह जून को शाम करीब साढ़े चार बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया. कॉल करने वाले ने खुद को बैंक का अधिकारी बताते हुए कहा कि खाते की बैंकिंग सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए ई-बैंकिंग एप का उपयोग करना आवश्यक है. इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक फाइल भेजी और उसे डाउनलोड कर ऑनलाइन फॉर्म भरने को कहा. सुधेश कुमार ने फाइल खोलकर मांगी गई जानकारी भर दी, लेकिन एप ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था.