गोरखपुर: फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाकर करोड़ों की साइबर ठगी, महिला गिरफ्तार; 4 राज्यों में दर्ज हैं केस
गोरखपुर में करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 4:41 PM IST
गोरखपुर: सहजनवा थाना क्षेत्र की पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर वज्र' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जरिए करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने गैंग की एक महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है. उसका पति भी आरोपी है, अब उसकी तलाश की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, सहजनवा थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनीषा पत्नी श्याम कुमार प्रजापति, निवासी ग्राम पाली को गिरफ्तार किया है. दरअसल, साइबर नोडल अधिकारी उपनिरीक्षक वैभव मिश्रा की जांच में सामने आया था कि आरोपी फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी कर रहे थे. फिर ठगी की रकम को विभिन्न बैंक खातों और अन्य माध्यमों से बार-बार निकालकर खपाया जाता था.
जांच में यह भी पता चला था कि गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खाते के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 21 से ज्यादा NCRP (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल) पर शिकायतें दर्ज हैं. वहीं, इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के विरुद्ध चार राज्यों में मुकदमे भी दर्ज पाए गए हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर सहजनवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद कार्रवाई की गई. आरोपी महिला के पास से एक लैपटॉप और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है.
पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी मनीषा के खिलाफ सहजनवा और कैंट थानों में धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात सहित कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं. वहीं, फरार आरोपी श्याम कुमार प्रजापति के खिलाफ भी सहजनवा और गुलरिहा थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
क्षेत्राधिकारी गीडा कीर्ति निधि आनंद ने बताया कि सहजनवा में एक म्यूल अकाउंट प्राप्त हुआ था, उसके खिलाफ 21 से ज्यादा NCRP (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल) पर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. अकाउंट में इन्वेस्टमेंट व माइक्रो फाइनेंस के बहाने करोड़ों रुपए लिए गए थे. जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. अग्रिम कार्रवाई जारी है.
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