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दिनेशपुर के किसान से करोड़ों की साइबर ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: दिनेशपुर निवासी एक व्यक्ति के साथ प्रदेश की बड़ी साइबर ठगी की घटना सामने आई है. पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान साइबर अपराधियों ने उसके बैंक खातों से मोबाइल बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से ₹1 करोड़ 52 लाख रूपये से अधिक की रकम निकाल ली. मामले में साइबर थाना रुद्रपुर ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित ने बताया कि 21 जुलाई 2026 को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें पार्क हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. वह 21 जुलाई से 25 जुलाई तक अस्पताल में भर्ती रहे. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी कमजोरी और दवाइयों के प्रभाव के कारण वह घर पर आराम करते रहे और बैंक खातों की कोई जानकारी नहीं ले सके.27 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे बैंक के शाखा प्रबंधक ने उन्हें फोन कर बताया कि उनके दोनों खातों से 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और एटीएम निकासी के माध्यम से कुल ₹1,52,56,098 निकाल लिए गए हैं.

बैंक प्रबंधक ने यह भी जानकारी दी कि 22 जुलाई को उनके खाते से जुड़े मोबाइल नंबर पर मोबाइल बैंकिंग ऐप सक्रिय किया गया था. स्वरूप सिंह का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपने मोबाइल पर यह ऐप सक्रिय नहीं किया और न ही उनके मोबाइल नंबर पर किसी प्रकार का ओटीपी प्राप्त हुआ. जब उन्होंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे. उनका आरोप है कि साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी कर उनके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग किया, मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस प्राप्त किया और फिर दोनों खातों से करोड़ों रुपये निकाल लिए.