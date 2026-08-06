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लाल किला बम ब्लास्ट के आरोपी का मददगार बताकर बुजुर्ग से लाखों रुपए की ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस

देहरादून: साइबर ठगों ने मोहब्बेवाला निवासी एक बुजुर्ग को लाल किला बम ब्लास्ट के आरोपी का मददकार बताकर डिजिटल अरेस्ट करके 13 लाख रुपए की ठगी कर डाली. साइबर ठगों ने खुद को एनआईए ओर एटीएस का अधिकारी बताकर बुजर्ग को कार्रवाई व गिरफ्तारी का डर दिखाकर खाते से रकम ट्रांसफर करवाई गई. बुजुर्ग की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार गीता एनक्लेव, मोहब्बेवाला निवासी जगदीश सिंह ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि 30 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को वरिष्ठ जांच अधिकारी राजेंद्र सिंह त्रिपाठी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ पुणे में दर्ज एक मामले में जांच चल रही है और उनका नाम लाल किला बम ब्लास्ट के आरोपी की मदद करने वालों में सामने आया है.आरोप है कि ताहिर की मदद कर कमीशन के तौर पर दो लाख रुपए लिए गए हैं.