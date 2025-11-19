ETV Bharat / state

गूगल से लिया नामी डॉक्टर का नंबर, कॉल करने के बाद खाली हो गया बैंक अकाउंट

रुड़की: हरिद्वार जनपद के रुड़की में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां पर साइबर ठगों ने एक शख्स को ठगी का शिकार बनाया है. शख्स की मां के बैंक खाते से साइबर ठगों ने एक लाख रुपये उड़ा दिए. आरोप है कि यह पूरी वारदात गूगल पर नंबर सर्च कर डॉक्टर से संपर्क करने और उसके बाद फोन पर भेजे गए लिंक से धोखाधड़ी वाला एप डाउनलोड कराने के बहाने अंजाम दी गई है.

गूगल से लिए डॉक्टर के नंबर पर हुई धोखाधड़ी: रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बाजुहेड़ी गांव निवासी जितेंद्र नामक व्यक्ति ने कलियर पुलिस को तहरीर दी है. तहरीर में बताया गया है कि उन्होंने गूगल पर रुड़की के एक नामी डॉक्टर का मोबाइल नंबर खोजा. जिसके बाद उस नंबर पर फोन कॉल की गई. कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर का सहायक बताया. उसने उनके व्हाट्सएप पर एक एप डाउनलोड करने का लिंक भेज दिया.

डॉक्टर का सहायक बताकर एप डाउनलोड कराया: जितेंद्र ने बताया कि लिंक पर क्लिक कर एप डाउनलोड करते ही उनका मोबाइल नंबर हैक हो गया. यह वही मोबाइल नंबर था जो उनकी माता के सिविल लाइन रुड़की स्थित बैंक के खाते से जुड़ा हुआ था. मोबाइल नंबर पर नियंत्रण मिलते ही साइबर ठगों ने खाते से दो अलग-अलग यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए 50-50 हजार रुपये यानी कि एक लाख रुपये निकाल लिए.