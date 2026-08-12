Cyber Shield : 15 लाख की ठगी का इनामी आरोपी नागौर से गिरफ्तार, सात महीने से चल रहा था फरार
साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा. ठगी मामले में 10 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार.
Published : August 12, 2026 at 8:22 PM IST
बूंदी: साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'साइबर शील्ड' के तहत बूंदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में सात महीने से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. साइबर पुलिस थाना बूंदी की टीम ने आरोपी को नागौर जिले से दबोचा. आरोपी की गिरफ्तारी को साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है.
एसपी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत की गई. 20 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक चल रहे अभियान में वांछित अपराधियों की धरपकड़, साइबर अपराधों की रोकथाम और आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है. कोटा रेंज स्तर पर चल रहे 'साइबर शील्ड' अभियान को भी कार्रवाई में शामिल किया गया. जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.
इसी कड़ी में 15 लाख रुपए की साइबर ठगी के प्रकरण में वांछित आरोपी महिपाल भाकल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लंबे समय से प्रयासरत थी. आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था और वह करीब सात महीने से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था.
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सात महीने से पुलिस को दे रहा था चकमा : एसपी अविनाश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महिपाल भाकल पुत्र जगराम भाकल, निवासी सोलियाना, थाना मूंडवा, जिला नागौर है. 15 लाख रुपए की साइबर ठगी के प्रकरण में आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी थी. तकनीकी जानकारी और अन्य पुलिसिया प्रयासों के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. आखिरकार पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
अधिकारियों की निगरानी में बनाई टीम : साइबर थाना प्रभारी किरदार अहमद ने बताया कि पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी संजय सिंह चंपावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान निस्तारण दल बूंदी अदिति चौधरी के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर की गई. टीम ने आरोपी की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए और उसे नागौर जिले से गिरफ्तार कर लिया.
दस्तावेज किसी अनजान को नहीं देने की अपील : एसपी ने आमजन को साइबर अपराधों से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने ने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड सहित अन्य निजी एवं संवेदनशील दस्तावेज नहीं सौंपे. इन दस्तावेजों का दुरुपयोग साइबर अपराध में किया जा सकता है. अविनाश कुमार शर्मा ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है तो बिना देरी किए 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा नजदीकी पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की जा सकती है.