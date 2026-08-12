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Cyber Shield : 15 लाख की ठगी का इनामी आरोपी नागौर से गिरफ्तार, सात महीने से चल रहा था फरार

एसपी कार्यालय बूंदी ( ETV Bharat File Photo )

बूंदी: साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'साइबर शील्ड' के तहत बूंदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में सात महीने से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. साइबर पुलिस थाना बूंदी की टीम ने आरोपी को नागौर जिले से दबोचा. आरोपी की गिरफ्तारी को साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. एसपी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत की गई. 20 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक चल रहे अभियान में वांछित अपराधियों की धरपकड़, साइबर अपराधों की रोकथाम और आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है. कोटा रेंज स्तर पर चल रहे 'साइबर शील्ड' अभियान को भी कार्रवाई में शामिल किया गया. जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में 15 लाख रुपए की साइबर ठगी के प्रकरण में वांछित आरोपी महिपाल भाकल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लंबे समय से प्रयासरत थी. आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था और वह करीब सात महीने से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था. पढ़ें : एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार, 1000 रुपए में खरीदते थे फर्जी सिम