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जजों को भी नहीं छोड़ रहे ठग, जिला जज के नाम पर फेक WhatsApp अकाउंट बनाकर मांगे पैसे, केस दर्ज

हरिद्वार: साइबर ठगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आम लोगों के बाद अब ठग प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के नाम का भी सहारा लेकर लोगों से ठगी की कोशिश कर रहे हैं. हरिद्वार के जिला जज की फोटो लगाकर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने और लोगों से पैसों की मांग करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में जिला न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है. पुलिस ने सिडकुल कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार अपर जिला जज, लक्सर की ओर से कुछ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए गए थे. इन चैट में एक व्हाट्सएप अकाउंट पर जिला जज की फोटो लगी हुई थी और संबंधित अकाउंट के माध्यम से लोगों से पैसों की मांग की जा रही थी. जांच में सामने आया कि यह व्हाट्सएप नंबर जिला जज का नहीं है और न ही उनकी ओर से किसी व्यक्ति को इस तरह का कोई संदेश भेजा गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला न्यायालय प्रशासन की ओर से पुलिस से फर्जी अकाउंट बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई.

तहरीर के साथ फर्जी व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं.सिडकुल कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने वाले व्यक्ति और उसके पीछे सक्रिय साइबर ठगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. व्हाट्सएप नंबर, चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

सिडकुल कोतवाली प्रभारी अजय शाह के मुताबिक