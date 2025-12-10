ETV Bharat / state

रेवाड़ी में साइबर ठग गिरफ्तार, रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करने का देता था झांसा

Cyber ​​fraud arrested in Rewari: रेवाड़ी पुलिस ने साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया.

Cyber ​​fraud arrested in Rewari
Cyber ​​fraud arrested in Rewari (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 10, 2025 at 7:50 AM IST

रेवाड़ी: हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने जिले के एक शख्स से रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करने के नाम पर 1.45 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान के जिला कोटपुतली बहरोड़ के ढाणी कोलाहेड़ा निवासी विरेंद्र सिंह पायला के रूप में हुई है.

रेवाड़ी में साइबर ठग गिरफ्तार: जानकारी के अनुसार 3 मई को जिला गुरुग्राम के गांव मंदपुरा निवासी विकास यादव ने अपनी शिकायत में बताया था कि वो सेक्टर-4 रेवाड़ी में रह रहा है. वो न्यूट्रिशन का कार्य करता है. उसने रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड की थी. उसने सेलर ऑप्शन में जाकर 74149 रुपये का ऑर्डर किया था. उसे 15 मिनट में इसकी पेमेंट करनी थी, परंतु तय सीमा में वह पेमेंट नहीं कर सका.

रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करने के नाम पर स्कैम: इसके बाद उसके पास एक नंबर से फोन आया. उसने बताया कि उसके पास डॉलर हैं. वह रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करा सकता है. उसने कई ट्रांजेक्शन के जरिए उससे 1 लाख 44 हजार 538 रुपये यूपीआई के जरिए ट्रांसफर करा लिए. बाद में उसने फोन उठाना बंद कर दिया. जिस पर पुलिस ने थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी में ठगी का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी. जांच के बाद पुलिस ने मामले में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया. जो राजस्थान के जिला कोटपुतली बहरोड़ के गांव बावड़ी की ढाणी कोलाहेड़ा का निवासी विरेंद्र सिंह पायला है. आरोपी के बैंक खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी.

पुलिस रिमांड पर आरोपी: मॉडल टाउन थाना प्रभारी रतनलाल ने बताया है "इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. जिसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. उसे निकाली हुई राशि भी जब्त की जाएगी और जांच जारी है। जल्दी इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

