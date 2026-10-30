साइबर ठगी, गैंबलिंग की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलने का खेल, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
आरोपी रिसोर्ट और रेस्टोरेंट में काम करने वाले मजदूरों को लालच देकर उनके दस्तावेजों से ठगी के लिए बैंक खाते खुलवाता था.
Published : October 30, 2026 at 4:20 PM IST
जयपुर : जयपुर (पश्चिम) पुलिस ने साइबर ठगी की रकम को हवाला, क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठिकाने लगाने और व्हाइट मनी में बदलने वाले वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है. वह करीब 20 दिन पहले अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जयपुर आया था. उसका दुबई के हवाला नेटवर्क से मजबूत गठजोड़ है. आरोपी के कब्जे से 9 मोबाइल, 8 डेबिट कार्ड और गूगल पे स्कैनर रोल बरामद हुए हैं. प्रोबेशनर आईपीएस अदिति उपाध्याय ने बताया कि वैशाली नगर इलाके की नेमीसागर कॉलोनी के एक फ्लैट में साइबर फ्रॉड की रकम को ठिकाने लगाने की जानकारी मिली थी. जहां दबिश देकर बासनी (सीकर) निवासी विकास ढाका को गिरफ्तार किया है.
फ्लैट से चला रहा था नेटवर्क : उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि नेमीसागर कॉलोनी के चड्ढा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में साइबर ठगी और ऑनलाइन गैंबलिंग की रकम को यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी के जरिए हासिल करने और नकदी में बदलने का खेल चल रहा है. विकास ढाका और उसके साथियों द्वारा इस गिरोह का संचालन करने की भी जानकारी मिली. वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह और डीएसटी (पश्चिम) के प्रभारी गणेश सैनी के नेतृत्व में टीमों का गठन कर फ्लैट पर दबिश दी गई.
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'सिंडिकेट को मजबूत करने आया था जयपुर' : उन्होंने बताया कि तकनीकी इनपुट और आसूचना संकलन कर आरोपियों की पहचान की गई और पुख्ता जानकारी इकठ्ठा कर फ्लैट पर दबिश दी. जहां से विकास ढाका को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की. जांच में सामने आया कि विकास ढाका ने राजस्थान के अलग-अलग जिलों में अपना नेटवर्क फैला रखा था. वह करीब 20 दिन पहले जयपुर आया. उसके यहां आने का मकसद जयपुर में अपने सिंडिकेट को मजबूत करना था. यहां से वह नए म्यूल अकाउंट हासिल करने और अपने मर्चेंट नेटवर्क को मजबूत करना चाहता था.
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'मजदूरों को लालच देकर खुलवाता बैंक खाते' : पड़ताल में सामने आया कि आरोपी जैसलमेर और सीकर में संचालित रिसोर्ट और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कम पढ़े–लिखे मजदूरों को रुपए का लालच देकर उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बैंक खाते खुलवाता था. मजदूरों के नाम से निजी व ऑनलाइन पेमेंट बैंक में खाते खुलवाकर मर्चेंट QR कोड तैयार करवाता था. यह बैंक खाते और मर्चेंट QR कोड साइबर ठगों और ऑनलाइन गैंबलिंग प्लेटफॉर्म्स को मोटा कमीशन लेकर बेचे जाते थे. जिनमें ठगी और ऑनलाइन सट्टेबाजी की रकम जमा करवाई जाती.
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ठगी की रकम को बदलता क्रिप्टो करेंसी में : जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इन बैंक खातों में जमा रकम को कैश और ऑनलाइन ट्रांसफर कर आरोपी तत्काल यूएसडीटी और टेथर जैसी क्रिप्टो करेंसी में बदल लेता. इसके बाद दुबई से संचालित हवाला नेटवर्क और क्रिप्टो नेटवर्क के जरिए इस रकम को लिक्विडेट कर भारतीय बाजार में खपाया जा रहा था. अब पुलिस आरोपी से मिले 9 मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करवा रही है. जिनमें एक्टिव क्रिप्टो वॉलेट्स, डिजिटल की, टेलीग्राम चैनल चैट और एक्टिव बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
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पूरे नेटवर्क की जड़ें खंगालने में जुटी पुलिस : पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरोपी के खुद के तीन बैंक खातों और उसके द्वारा खुलवाए गए बैंक खातों में करीब 24 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी का लेनदेन किया गया है. इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य एजेंट्स, हवाला कारोबारियों, विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन गैंबलिंग नेटवर्क के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है. जिन लोगों के नाम से बैंक खाते खुलवाए गए हैं. उनमें से दो लोग जैसलमेर के मजदूर हैं. बाकि लोगों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है.
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