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साइबर ठगी, गैंबलिंग की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलने का खेल, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : जयपुर (पश्चिम) पुलिस ने साइबर ठगी की रकम को हवाला, क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठिकाने लगाने और व्हाइट मनी में बदलने वाले वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है. वह करीब 20 दिन पहले अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जयपुर आया था. उसका दुबई के हवाला नेटवर्क से मजबूत गठजोड़ है. आरोपी के कब्जे से 9 मोबाइल, 8 डेबिट कार्ड और गूगल पे स्कैनर रोल बरामद हुए हैं. प्रोबेशनर आईपीएस अदिति उपाध्याय ने बताया कि वैशाली नगर इलाके की नेमीसागर कॉलोनी के एक फ्लैट में साइबर फ्रॉड की रकम को ठिकाने लगाने की जानकारी मिली थी. जहां दबिश देकर बासनी (सीकर) निवासी विकास ढाका को गिरफ्तार किया है.