10 हजार डॉलर डिपोजिट हुआ, क्लियरेंस करवा लो...युवक से 9 लाख का साइबर फ्रॉड

अमेठी: बैंक खाते में फर्जी तरीके से डॉलर डिपोटिव दिखाकर अमेठी के युवक से 9 लाख रुपए ठग लिए गए. जब तक युवक को फ्रॉड का अहसास हुआ, तब तक वह सारा पैसा गंवा चुका था. फिलहाल, पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

जायस थाना प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मोहल्ला बड़ा गोरियाना निवासी रिजवान अहमद पुत्र अमानुल हक की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबर खाता नंबर का विवरण खंगाला जा रहा है.

फ्रॉड का पैटर्न: जायस थाना क्षेत्र के मोहल्ला बड़ा गोरियाना निवासी रिजवान ने पुलिस को बताया कि 19 नवंबर 2025 को उसके पास इंटरनेशनल व्हाट्सअप कॉल आई. कॉलर ने अपना नाम सुलेमान अयूब बताया. उसने अपना आधार और एक UK कार्ड भी वाट्सअप के जरिए शेयर किया.

बातचीत में उसने मेरे खाते में डॉलर जमा करने का विश्वास दिलाया. अकाउंट डिटेल मांगा. पीड़ित ने अपनी भाभी अफसरी बेगम का खाता डिटेल भेज दिया. फिर ठग ने बताया कि खाता में शून्य बैलेंस है. इसके बाद उसने मुझे बैंक ऑफ अमेरिका की डिपॉजिट स्लिप भेजी, जिस पर भाभी का अकाउंट डिटेल था.

डॉलर का झांसा: उसने कहा कि खाते में 10 हजार डॉलर डिपोजिट कर दिया है. साथ ही उसने एक मोबाइल नंबर दिया और बताया कि यह SBI के मुंबई ब्रांच का है. वहां फोन करने के लिए कहा.