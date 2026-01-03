ETV Bharat / state

जागते रहो : डिलीवरी एजेंट का एक फोन कॉल, खाली कर सकता है आपका बैंक खाता

जयपुर : राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के एक बेहद खतरनाक और नए तरीके का खुलासा करते हुए आमजन को सतर्क रहने की चेतावनी दी है. साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट की ओर से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि USSD आधारित कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम के जरिए अपराधी डिलीवरी एजेंट बनकर लोगों की डिजिटल पहचान और बैंक खातों पर सीधा हमला कर रहे हैं. पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम) के मार्गदर्शन में जारी इस एडवाइजरी में साफ किया गया है कि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी जमा पूंजी को खतरे में डाल सकती है.

क्या है USSD स्कैम और कैसे करते हैं ठग वारदात : उपमहानिरीक्षक पुलिस (साइबर क्राइम) विकास शर्मा ने बताया कि इस नए ट्रेंड में साइबर अपराधी खुद को कूरियर या डिलीवरी सर्विस का एजेंट बताकर नागरिकों को फोन करते हैं. पार्सल डिलीवरी कंफर्म करने या रीशेड्यूल करने का बहाना बनाकर वे पीड़ित को भरोसे में ले लेते हैं. इसके बाद पीड़ित को एक कोड भेजा जाता है, जो अक्सर 21, 61 या 67 से शुरू होता है और उसके पीछे ठग का मोबाइल नंबर जुड़ा होता है. अपराधी पीड़ित पर इस कोड को तुरंत डायल करने का दबाव बनाते हैं. यह कोड USSD (Unstructured Supplementary Service Data) तकनीक पर आधारित होता है, जिसे डायल करते ही मोबाइल की कॉल फॉरवर्डिंग सेवा सक्रिय हो जाती है.

कॉल फॉरवर्ड होते ही ठगों तक पहुंच जाते हैं OTP : जैसे ही कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव होती है, पीड़ित के फोन पर आने वाली सभी जरूरी कॉल्स सीधे ठग के मोबाइल पर फॉरवर्ड हो जाती है. इसमें बैंक से आने वाली OTP वेरिफिकेशन कॉल, पेमेंट कन्फर्मेशन कॉल और यहां तक कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑथेंटिकेशन कोड भी शामिल हैं. इसका फायदा उठाकर साइबर ठग बैंक खातों से अनधिकृत लेन-देन कर लेते हैं और पीड़ित के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हैक कर लेते हैं.