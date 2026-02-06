ETV Bharat / state

आगरा में 11 लाख की साइबर ठगी; सोशल मीडिया पर मुनाफे का लालच देकर ठगों ने फंसाया

आगरा में 11 लाख की साइबर ठगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जिले के कागारौल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से 11 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई. ठगों ने मोटे मुनाफे का लालच देकर Facebook पर लिंक भेजा. उसे ओपन करने पर व्यक्ति को WhatsApp ग्रुप से जोड़ा गया. इसके बाद लालच देकर ठगी की गई. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है. आगरा जिले के कागारौल थाना के अकोला निवासी बिजेंद्र सिंह चाहर ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि उनके साथ 11 लाख रुपए की ठगी हुई है. पीड़ित बिजेंद्र सिंह ने बताया कि मैं Facebook चला रहा था. तभी एक लिंक आया, जिसमें लिखा कि बड़ा मुनाफा कमाने के लिए संपर्क करें. मैंने लिंक ओपन किया. जैसे ही लिंक खुला तो मेरा मोबाइल नंबर एक WhatsApp ग्रुप से जुड़ गया. ग्रुप में बहुत लोग शामिल थे. सभी को मुनाफा मिलने की बात की जा रही थी. हकीकत यह थी कि किसी तरह से निवेश करने पर इतना मुनाफा नहीं था. इसलिए, मोटा मुनाफा जानने के चक्कर में मैं भी ग्रुप से जुड़ा रहा.