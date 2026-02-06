ETV Bharat / state

आगरा में 11 लाख की साइबर ठगी; सोशल मीडिया पर मुनाफे का लालच देकर ठगों ने फंसाया

डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़ित बिजेंद्र सिंह चाहर की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की है.

आगरा में 11 लाख की साइबर ठगी.
आगरा में 11 लाख की साइबर ठगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: जिले के कागारौल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से 11 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई. ठगों ने मोटे मुनाफे का लालच देकर Facebook पर लिंक भेजा. उसे ओपन करने पर व्यक्ति को WhatsApp ग्रुप से जोड़ा गया. इसके बाद लालच देकर ठगी की गई. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है.

आगरा जिले के कागारौल थाना के अकोला निवासी बिजेंद्र सिंह चाहर ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि उनके साथ 11 लाख रुपए की ठगी हुई है. पीड़ित बिजेंद्र सिंह ने बताया कि मैं Facebook चला रहा था. तभी एक लिंक आया, जिसमें लिखा कि बड़ा मुनाफा कमाने के लिए संपर्क करें. मैंने लिंक ओपन किया. जैसे ही लिंक खुला तो मेरा मोबाइल नंबर एक WhatsApp ग्रुप से जुड़ गया.

ग्रुप में बहुत लोग शामिल थे. सभी को मुनाफा मिलने की बात की जा रही थी. हकीकत यह थी कि किसी तरह से निवेश करने पर इतना मुनाफा नहीं था. इसलिए, मोटा मुनाफा जानने के चक्कर में मैं भी ग्रुप से जुड़ा रहा.

इसके बाद कई लोगों ने अलग-अलग नंबर से बात की. कमीशन का झांसा देकर दो बैंक खातों की जानकारी ली. मेरे दोनों बैंक खाते में 11 लाख रुपए थे. साइबर क्रिमिनल ने धोखाधड़ी करके दोनों बैंक खाते से 11 लाख रुपए निकाल लिए. इसके बाद भी साइबर क्रिमिनल ने ग्रुप पर एक और लिंक भेजा. रकम पाने के लिए फिर से 75 हजार रुपए की मांग की. इससे ठगी का संदेह होने लगा.

डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़ित बिजेंद्र सिंह चाहर की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें. अनजान सोशल मीडिया एकाउंट या अनजान मोबाइल नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें. किसी को भी बैंक खाते की जानकारी शेयर न करें. साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें.

यह भी पढ़ें: चाइनीज मांझे से मेट्रो को खतरा; कई बार क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ओएचई लाइनें, अब होगी ये कार्रवाई

TAGGED:

AGRA POLICE CYBER CRIME NEWS
CYBER FRAUD AGRA CASE
PRETEXT OF PROFIT DUPED 11 LAKH
AGRA CYBER FRAUD POLICE UPDATES
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.